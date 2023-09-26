  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве

Александра Иванова
27 сентября 2023 г.

Суд штата Нью-Йорк признал экс-президента США виновным в преднамеренном завышении суммы активов его семейного холдинга Trump Organization с целью незаконной экономии на кредитах и страховках.

https://p.dw.com/p/4WqJO
Экс-президент США Дональд Трамп
Дональд ТрампФото: Alex Brandon/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Экс-президент США Дональд Трамп виновен в мошенничестве, связанном с незаконным завышением стоимости своих активов и размеров своего состояния с целью получать кредиты на более выгодных условиях. Такое решение во вторник, 26 сентября, вынес судья Артур Энгорон из суда штата Нью-Йорк по поданному в сентябре 2022 года гражданскому иску генпрокурора штата Летиции Джеймс к бывшему главе государства и трем его старшим детям: Эрику Трампу,  Дональду Трампу-младшему и Иванке Трамп. На сегодняшний день иск против Иванки Трамп был снят.

Решение суда от 26 сентября является практически полным поражением для Трампа и сводит основное судебное разбирательство, начало которого запланировано на 2 октября, главным образом к вопросу о размере компенсации ущерба, которую теперь надлежит выплатить ответчику, констатирует агентство Reuters.

Обвинения в адрес Дональда Трампа

Как следует из судебных документов, в период между 2011 и 2021 годами семейный холдинг Trump Organization завышал стоимость своих активов на миллиарды долларов, "чтобы обеспечить себе кредиты и договоры страхования на выгодных условиях или сохранить их". Такие махинации позволили обвиняемым получить "сотни миллионов долларов за счет незаконно сэкономленных средств и незаконной прибыли", говорится далее в бумагах.

Генпрокурор Летиция Джеймс запросила для Трампа штраф в размере 250 млн долларов (в пересчете: около 235 млн евро). Тюремный срок по этому гражданскому иску бывшему главе государства не грозит. Сам Трамп называет все выдвинутые против него обвинения политическими и имеющими целью помешать ему баллотироваться на президентских выборах 2024 года.

Смотрите также:

Почему растет рейтинг Трампа - вопреки всему

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как Трамп расколол США и американскую политическую элиту

Как Трамп расколол США и американскую политическую элиту

На острые вопросы DW об отношении республиканцев к экс-президенту Дональду Трампу и его наследию ответил бывший член Палаты представителей США Джек Кингстон. И это не просто интервью, а настоящий Hard Talk.
Политика26 марта 2021 г.26:01 мин.
external

Экс-советница президентов США по России: Путин готов пожертвовать 300 тысяч мобилизованных россиян

Экс-советница президентов США по России: Путин готов пожертвовать 300 тысяч мобилизованных россиян

Американский эксперт по России Фиона Хилл считает войну против Украины трагедией для России. По ее мнению, россияне еще никогда не жили так хорошо, как до агрессии, а Путин решил повернуть время вспять. Экс-советница Дональда Трампа, Барака Обамы и Джорджа Буша убеждена, что украинцы будут на протяжении поколений ненавидеть россиян, а сами россияне будут еще долго ощущать себя изгоями.
Конфликты13 января 2023 г.26:01 мин.

Сообщение агентства Reuters о решении суда штата Нью-Йорк по иску генпрокурора штата к экс-президенту США Дональду Трампу

Trump is found liable for fraud in New York civil case
www.reuters.com
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Ратуша Осло с подсветкой в цветах украинского флага

Осло выделит гумпомощь Украине и иные итоги 580-го дня войны

Конфликты26 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Рамзан Кадыров, март 2022 года

Игорь Каляпин: Кадыров расширяет пространство произвола

Игорь Каляпин: Кадыров расширяет пространство произвола

Правосудие и закон26 сентября 2023 г.
Сцена из спектакля

Марина Давыдова и Чулпан Хаматова в Берлине

Марина Давыдова и Чулпан Хаматова в Берлине

Культура26 сентября 2023 г.
Карикатура - богиня правосудия отбросила меч и весы и боксирует в боксерских перчатках с повязкой на глазах.

Сын Кадырова избивает заключенного. Что делает Фемида?

Сын Кадырова избивает заключенного. Что делает Фемида?

Политика26 сентября 2023 г.
Добыча нефти в РФ, архивное фото из Усинска

Эмбарго работает, потолок цен - нет. Эксперты о нефти из РФ

Эмбарго работает, потолок цен - нет. Эксперты о нефти из РФ

Экономика и бизнес26 сентября 2023 г.
Russland Moskau | Präsidentschaftswahl: Frau aus Weißrussland mit Ausweis

Лишь половина уехавших из РБ после 2020-го - "политические"

Лишь половина уехавших из РБ после 2020-го - "политические"

Общество26 сентября 2023 г.
Во время XI Международного Конгресса исследователей Беларуси в Гданьске

Как кризис 2020 года в Беларуси повлиял на отношения РБ и РФ

Как кризис 2020 года в Беларуси повлиял на отношения РБ и РФ

Политика25 сентября 2023 г.
На главную страницу