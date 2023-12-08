Штурм Капитолия: экс-полицейский осужден более чем на 11 лет

Бывший полицейский из Калифорнии до последнего утверждал в суде, что на президентских выборах 2020 года победу Трампа украли с помощью фальсификаций. Он приговорен к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Федеральный суд в США в четверг, 7 декабря, приговорил бывшего полицейского из Калифорнии Алана Хостеттера к 11 годам и трем месяцам лишения свободы за штурм Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года. Обвинение требовало для 59-летнего Хостеттера 12 с половиной лет заключения. Отбывать срок заключения экс-полицейский начнет в январе. В июле суд признал его виновным по четырем пунктам обвинения, включая сговор с целью воспрепятствовать работе Конгресса и нарушение общественного порядка с применением смертоносного или опасного оружия. В суде Хостеттер до последнего утверждал, что победа тогдашнего президента США Дональда Трампа на выборах 2020 года была украдена с помощью массовых фальсификаций.

Штурм Капитолия в январе 2021 года

Сторонники проигравшего на президентских выборах Дональда Трампа устроили 6 января 2021 года беспорядки у здания Конгресса во время утверждения итогов голосования. Протестующие ворвались в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы. Полиция применила против участников штурма слезоточивый газ, в Вашингтон прибыла Национальная гвардия.

В ходе беспорядков погибли пять человек, были задержаны около 50 человек, некоторым из них предъявили обвинения. Сотни участников штурма уже были приговорены к различным срокам лишения свободы. Следствие считает, что основными участниками акции были организации Proud Boys и Oath Keepers.

Всего по делам о штурме Капитолия проходят более 1230 человек - в том числе и Дональд Трамп. Экс-президента США обвиняют в попытке отменить результаты выборов 2020 года. Он настаивает на своей невиновности. В начале декабря 2023 года суд постановил, что экс-президент не обладает иммунитетом и должен предстать перед судом по гражданским искам по делу о его роли в штурме Капитолия.

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