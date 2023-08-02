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Трампу предъявлено обвинение по делу о штурме Капитолия

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

По словам спецпрокурора Джека Смита, Трамп сознательно врал своим сторонникам, чтобы спровоцировать их на насилие и помешать объявлению итогов президентских выборов.

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Дональд Трамп
Дональд ТрампФото: Gerald Herbert/AP Photo/picture alliance

Экс-президент США Дональд Трамп стал обвиняемым по уголовному делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года и попытках манипуляции на выборах, следует из распространенного во вторник, 1 августа, обвинительного заключения. Трампа обвиняют по четырем пунктам - сговоре с целью обмана государства, сговоре с целью помешать официальной процедуре, попытке помешать официальной процедуре и сговоре с целью нарушения прав американских граждан.

Из документа следует, что 6 января 2021 года Трамп и его сообщники пытались на основе ложных заявлений о фальсификациях, а также используя насилие и хаос, воздействовать на законодателей с целью отменить официальное признание итогов президентских выборов. По словам спецпрокурора Джека Смита, именно ложь Трампа могла спровоцировать атаку на Капитолий.

"Атака на Капитолий нашей страны 6 января 2021 года стала беспрецедентным нападением на олицетворение американской демократии. Как описано в обвинительном заключении, оно было спровоцировано ложью. Ложью обвиняемого, направленной на то, чтобы помешать основополагающей функции правительства США - процессу подведения и сертификации итогов президентских выборов", - заявил Смит.

Вместе с Трампом обвинения предъявлены еще шести человекам, имена которых не раскрываются, однако в их числе находятся адвокаты, которые помогали ему распространять заявления о фальсификациях на выборах. Это уже третье уголовное дело против Трампа.

Штурм Капитолия

6 января 2021 года тысячи сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий, чтобы не позволить Конгрессу США подтвердить победу ныне действующего главы государства Джо Байдена на президентских выборах. В результате четверо погромщиков и один полицейский погибли. Еще 140 полицейских были ранены.

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