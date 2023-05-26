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Основатель Oath Keepers Стюарт Роудз
Основатель Oath Keepers Стюарт РоудзФото: Jared Ramsdell/Journal Inquirer/AP/picture alliance
ПолитикаСША

Участник штурма Капитолия в США приговорен к 18 годам тюрьмы

Сергей Ромашенко
15 мин. назад

Основатель правой группировки Oath Keepers Стюарт Роудз признан виновным в "мятежном заговоре" с целью свержения правительства. Бывший десантник называет себя "политическим заключенным".

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Суд в Вашингтоне в четверг, 25 мая, приговорил основателя правой группировки Oath Keepers ("Хранители клятвы") Стюарта Роудза к 18 годам лишения свободы по делу о штурме Капитолия, происшедшем два года назад. Это самое суровое из всех назначенных до сих пор наказаний по данному делу, в рамках которого обвинения предъявлены более чем 1000 фигурантам. Сторона обвинения требовала приговорить Роудза к 25 годам лишения свободы.

Бывший десантник, а впоследствии адвокат Стюарт Роудз в ходе судебного процесса называл себя "политическим заключенным". В ноябре присяжные признали его виновным в "мятежном заговоре". В США этот юридический термин подразумевает и попытку насильственного свержения правительства страны.

Штурм Капитолия

6 января 2021 года тысячи сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий, чтобы не позволить Конгрессу США подтвердить победу ныне действующего главы государства Джо Байдена на президентских выборах. В результате четверо погромщиков и один полицейский погибли. Еще 140 полицейских были ранены, некоторые из них впоследствии покончили с собой.

Стюарт Роудз тогда находился на территории Капитолия, но в здание Конгресса не заходил. Члены группировки Oath Keepers, основанной им в 2009 году, обвиняют администрацию США в нарушении их прав. Группировка занимается вербовкой полицейских, солдат и санитаров. Члены Oath Keepers часто приходят с оружием на демонстрации и политические мероприятия.

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Что Дональд Трамп на самом деле знал о штурме Капитолия

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