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Протесты у здания Капитолия в ВашингтонеФото: Leigh Vogel/UPI/ newscom/picture alliance
ПолитикаСША

Участников Proud Boys признали виновными в штурме Капитолия

Даниил Сотников
17 мин. назад

Четверых участников ультраправой организации Proud Boys признали виновными в сговоре с целью мятежа после поражения Трампа на выборах.

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Суд присяжных в Вашингтоне признал четверых членов ультраправой организации Proud Boys виновными в сговоре с целью мятежа во время нападения на Капитолий 6 января 2021 года, сообщает агентство AP в четверг, 4 мая.

Всего в деле фигурируют пять человек, четверых из них - лидера Proud Boys Энрике Таррио, а также участников движения Итана Нордина, Джозефа Биггса и Закари Рела - признали виновными в подстрекательстве к мятежу за участие в насильственном предотвращении мирной передачи власти от тогдашнего президента Дональда Трампа к Джо Байдену после выборов 2020 года. Еще одного обвиняемого - Доминика Пеццолу - признали невиновным по этому обвинению, поскольку он не принимал активного участия в планировании атаки, пишет AP.

Всех пятерых подсудимых ранее признали виновными в воспрепятствовании деятельности правоохранительных органов во время массовых беспорядков, пособничестве, подстрекательстве и уничтожении государственной собственности. Каждому из подсудимых грозит наказание до 20 лет лишения свободы, пишет AP. Дата вынесения приговора пока не назначена. Ожидается, что это произойдет в конце июля.

Штурм Капитолия в январе 2021 года

6 января 2021 года сторонники проигравшего на президентских выборах Дональда Трампа устроили беспорядки у здания Конгресса во время утверждения итогов президентских выборов. Протестующие ворвались в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы. Полиция применила против участников штурма слезоточивый газ, в Вашингтон прибыла Национальная гвардия.

В ходе беспорядков погибли пять человек, были задержаны около 50 человек, некоторым из них предъявили обвинения. Несколько участников штурма уже были приговорены к различным срокам лишения свободы. Следствие считает, что основными участниками акции были организации Proud Boys и Oath Keepers. Всего по делам о штурме Капитолия проходят больше тысячи человек

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