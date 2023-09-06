В США бывшего главу Proud Boys приговорили к 22 годам тюрьмы

Хотя Энрике Таррио на момент штурма Капитолия не находился в Вашингтоне, суд признал его "верховным лидером заговора". Это самый суровый приговор для участников беспорядков 6 января 2021 года.

Бывшего лидера ультраправой организации Proud Boys Энрике Таррио во вторник, 5 сентября, суд в Вашингтоне приговорил к 22 годам тюрьмы за причастность к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Его призвали виновным в подстрекательстве к мятежу. Приговор Таррио стал самым суровым наказанием среди участников беспорядков 6 января 2021 года. Адвокаты Таррио подали апелляцию.

Сам Энрике Таррио не был в Вашингтоне 6 января, когда тысячи сторонников Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса. Однако судья подчеркнул, что Таррио был "верховным лидером заговора". Следствие установило, что он контролировал действия Proud Boys во время мятежа. По данным следствия, он является "исключительно влиятельной фигурой" среди американских правых экстремистов. Ранее суд вынес приговоры двум другим лидерам Proud boys: Джозеф Биггс получил 17 лет тюрьмы, а Итан Нордин - 18 лет лишения свободы.

Штурм Капитолия в январе 2021 года

6 января 2021 года сторонники проигравшего на президентских выборах Дональда Трампа устроили беспорядки у здания Конгресса во время утверждения итогов президентских выборов. Протестующие ворвались в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы. Полиция применила против участников штурма слезоточивый газ, в Вашингтон прибыла Национальная гвардия.

В ходе беспорядков погибли пять человек, были задержаны около 50 человек, некоторым из них предъявили обвинения. Несколько участников штурма уже были приговорены к различным срокам лишения свободы. Следствие считает, что основными участниками акции были организации Proud Boys и Oath Keepers.

Всего по делам о штурме Капитолия проходят больше тысячи человек - в том числе и Дональд Трамп. Экс-президента США обвиняют в попытке отменить результаты выборов 2020 года. Он настаивает на своей невиновности.

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