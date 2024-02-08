В ФРГ встревожены блокированием помощи Украине в Сенате США

Отказ республиканцев в Сенате одобрить помощь Украине - лишь первый тревожный сигнал, считают немецкие политики. В случае прихода Трампа к власти в США безопасность Европы окажется под угрозой.

Немецкие политики встревожены тем, что республиканцы в Сенате США провалили голосование о предоставлении Украине новой военной помощи. "Блокирование помощи Украине в Конгрессе - лишь первое предвестие того, что еще может произойти, если Дональд Трамп будет переизбран в Белый дом в ноябре", - заявил порталу t-online в среду, 7 февраля, председатель комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот (Michael Roth) из Социал-демократической партии Германии (СДПГ). "Тогда в одночасье безопасность Европы больше не будет гарантирована. Будущее свободной и независимой Украины окажется в наивысшей опасности", - предупредил Рот.

Одновременно он раскритиковал позицию Евросоюза, слишком долго полагавшегося на то, что США продолжат оказывать Украине всестороннюю военную поддержку. "Мы, европейцы, должны наконец взять на себя больше ответственности, чтобы сдержать и остановить российский империализм. Это правильный путь, независимо от того, как будут звать следующего президента (США) - Трамп или Байден", - подчеркнул Михаэль Рот.

"Мы должны наконец проснуться"

Эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) назвал позицию республиканцев, блокировавших помощь Украине в Сенате, "разрушительной для внешнеполитического веса США".

По его словам, конфликт между демократами и республиканцами в этом вопросе ослабляет доверие союзников к Соединенным Штатам и побуждает такие государства, как Китай и Иран, бросить США военный вызов. Политик также призвал Европу укреплять ее безопасность в свете возможного возвращения Дональда Трампа к президентской власти.

"Мы должны наконец проснуться и подготовиться к возможному президентству Дональда Трампа, вкладывая значительные средства в нашу собственную безопасность", - подчеркнул Рёттген в беседе с t-online.

Республиканцы в Сенате США блокировали соглашение о миграции и помощи Украине

7 февраля республиканцы в Сенате США провалили голосование по законопроекту, который предусматривал выделение новой помощи Украине и Израилю, а также ужесточение миграционного законодательства страны. Документ, одобренный несколькими днями ранее как демократами, так и республиканцами, не набрал необходимых 60 голосов в верхней палате Конгресса США.

Главный кандидат в президенты от Республиканской партии - экс-президент США Дональд Трамп критиковал двухпартийное соглашение и призывал соратников не идти ни на какие компромиссы в вопросе защиты границ.

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