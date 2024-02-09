Шольц призвал парламентариев США к дальнейшей помощи Украине

Канцлер Германии в ходе своего визита в Соединенные Штаты встретился с сенаторами от обеих партий. Олафа Шольца в Белом доме примет президент Джо Байден.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе своего визита в Вашингтон обратился к американским сенаторам с призывом оказать дальнейшую помощь Украине. "Было приятно снова пообщаться с членами Сената США, представляющими обе партии (республиканцы и демократы - Ред.). Украина нуждается в нашей общей поддержке, чтобы защитить себя от российской агрессии", - написал канцлер рано утром в пятницу, 9 февраля (по центральноевропейскому времени), в соцсети Х.

Шольц прибыл в Соединенные Штаты накануне. Это третий визит канцлера в Вашингтон в качестве главы немецкого правительства. Сегодня в Белом доме его примет президент США Джо Байден. На их беседу тет-а-тет запланирован один час днем. Самой важной темой их разговора, вероятно, станет поддержка Украины. В целом Шольц пробудет в столице США около 24 часов.

ЕС дал США "хороший сигнал"

Несколько дней назад Евросоюз принял решение оказать Украине поддержку в размере 50 млрд евро. Шольц активно выступал за это, в том числе с учетом внутриполитической ситуации в Вашингтоне. "Это также хороший сигнал для США", - заявил ранее канцлер.

Президент Байден неоднократно заверял Киев, что будет поддерживать ее в защите от российской агрессии "столько, сколько потребуется". Однако республиканцы в Конгрессе США по-прежнему блокируют выделение Украине дальнейших средств на ее поддержку в защите от российской агрессии. "Часы тикают каждую неделю, каждый месяц, который проходит без новой помощи", - подчеркнул Байден, указав, что это играет на руку президенту РФ Путину.

Законопроект пока по-прежнему не принят

Республиканцы в Сенате 7 февраля провалили голосование по проекту закона, который предусматривал выделение новой помощи Украине и Израилю, а также ужесточение миграционного законодательства страны. Документ, одобренный несколькими днями ранее как демократами, так и республиканцами, не набрал необходимых 60 голосов в верхней палате Конгресса США.

Теперь демократы пытаются провести через Конгресс отдельный законопроект с помощью Украине и Израилю, который включает в том числе 60 миллиардов долларов на поддержку Киева и 14,1 млрд долларов на помощь в обеспечении безопасности Израиля. Документ 8 февраля преодолел первое препятствие в Сенате. Однако даже если он пройдет через верхнюю палату, контролируемую демократами, законопроект рискует быть не принятым Палатой представителей, где большинство мест - у республиканцев. Многие правые республиканцы, в том числе под влиянием экс-президента Трампа выступают против помощи Украине.

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