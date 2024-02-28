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В МИД Франции назвали рамки для западных военных в Украине

Александр Дельфинов
28 февраля 2024 г.

По словам Стефана Сежурне, необходимо рассмотреть новые формы для поддержки Украины, когда западные военные могут оказаться на украинской территории, не вступая в боевые действия.

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Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне
Министр иностранных дел Франции Стефан СежурнеФото: SARAH MEYSSONNIER/AFP

Западные военные теоретически могли бы участвовать в "специальных операциях" на территории Украины, не вступая при этом в боевые действия, заявил во вторник, 27 февраля, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, выступая перед французскими парламентариями. По его словам, следует "рассмотреть новые формы для поддержки Украины, которые могут быть направлены на специфические потребности".

По мнению главы МИД Франции, такими потребностями могли бы стать киберзащита, производство оружия в Украине и разминирование. "В некоторых случаях такие активности могут потребовать присутствия (западных военных. - Ред.) на украинской территории, без того чтобы перешагнуть порог участия в войне", - отметил Сежурне.

Он также сказал, что с учетом российских атак и той дестабилизации, которую они вызывают в Европе, "поддержка Украины должна быть увеличена".

В Литве не против слов Макрона о сухопутных войсках в Украине

Размышления о том, возможно ли задействовать наземные войска западных стран на территории Украины, принципиально допустимы, заявил в тот же день глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, если литовские войска могли бы быть направлены в Украину, то лишь в учебных, но не в военных целях. Главным приоритетом на данный момент остается поддержка Украины оружием и боеприпасами, подчеркнул Анушаускас.

Накануне, 26 февраля, выступая в Париже после окончании конференции по помощи Украине, президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что западные сухопутные войска могут быть задействованы в Украине. По словам Макрона, "сегодня нет консенсуса по вопросу о том, чтобы официально направить сухопутные войска (в Украину. - Ред.), но в динамическом развитии ничего исключать нельзя".

В Германии заявление Макрона вызвало отторжение среди политиков. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), в частности, заявил, что на встрече в Париже было полное единодушие в том, что "на территории Украины не будет солдат, направленных туда европейскими странами или государствами НАТО". У НАТО нет планов отправки войск в Украину, также заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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