ХАМАС в Москве. РФ - главный посредник на Ближнем Востоке?

Враждующие палестинские организации встретятся в Москве в четверг, 29 февраля, чтобы предпринять попытку сблизиться и договориться об освобождении части израильских заложников.

Представители различных палестинских движений на этой неделе соберутся в Москве, чтобы обсудить вопросы, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, в рамках инициированного Россией "Межпалестинского диалога".

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов сообщил информационному агентству ТАСС, что в конференции, которая начнется 29 февраля и продлится до 1-2 марта, примут участие от 12 до 14 палестинских организаций. Среди прочих приедут представители политического блока исламистских террористических группировок ХАМАС и "Исламский джихад", а также делегаты от Организации освобождения Палестины (ООП) и Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ).

Примечательно, что участники конференции занимают кардинально разные позиции по существенным для региона вопросам - например, признания Израиля в качестве государства. ООП, на тот момент возглавляемая партией ФАТХ, признала Израиль еще в 1993 году, частично в обмен на возможное создание палестинского государства. ХАМАС же, который не является частью ООП, последовательно выступает против.



ФАТХ управляет Западным берегом Иордана, где также не раз происходили столкновения между израильскими военными и палестинцами Фото: Majdi Mohammed/AP Photo/picture alliance

Более того, между организациями ранее происходили прямые вооруженные столкновения. После победы на выборах в секторе Газа в 2006 году ХАМАС не смог договориться о разделении власти в регионе с более умеренным ФАТХом, что привело к началу боевых действий. В результате конфликта ФАТХ сохранил позиции на Западном берегу реки Иордан, а ХАМАС полностью захватил власть в секторе Газа и отказался подчиняться местному органу управления Палестинской национальной администрации (ПНА).

Москва использует Ближний Восток в своих целях

Как рассказал DW Руслан Сулейманов, независимый российский эксперт по Ближнему Востоку, это не первый раз, когда обсуждается "создание единого палестинского фронта". Посреднические переговоры между различными организациями региона проводились и раньше, однако никогда не были эффективными. При этом "у России нет никакой "дорожной карты" по палестинскому досье, особенно по сектору Газа, так как необходимо иметь посреднические функции и поддерживать хорошие контакты как с Израилем, так и с военизированным крылом ХАМАС в Газе", - отмечает он.

Эксперт убежден, что главная цель Москвы в рамках этой встречи - продемонстрировать свое геополитическое влияние перед президентскими выборами, которые пройдут в России в середине марта. "На самом деле это просто диалог ради диалога", - добавил Сулейманов.

Это мнение разделяет Хью Ловатт, старший научный сотрудник программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям. "Этот российский саммит - способ показать, что у России есть дипломатический потенциал, чтобы сыграть практическую роль в поддержке палестинского национального единства", - сказал он DW.

Однако предыдущие переговоры о сближении, которые проходили в Москве, Алжире и Каире, "также не увенчались успехом в достижении прочного соглашения между соперниками", добавил эксперт.

Палестинская раздробленность

"Расхождения между палестинскими организациями сигнализируют о далеко идущих политических разногласиях, касающихся мирного процесса и стратегии национального освобождения, а также ставят технические вопросы, связанные с тем, как вернуть институты Палестинской национальной автономии в Газу", - считает Ловатт.

ХАМАС, признанный большинством стран Запада террористической организацией, управляет сектором Газа с 2007 года. Любой будущий послевоенный сценарий, который вернет Палестинскую национальную автономию в сектор Газа и политически интегрирует ХАМАС на Западном берегу реки Иордан, должен быть основан на определенной форме взаимопонимания между ХАМАС и ПНА, заявил Ловатт в интервью DW.

Подавший недавно в отставку премьер-министр правительства Палестинской национальной автономии Мухаммед Штайе считает такой диалог вполне возможным. На Мюнхенской конференции по безопасности он заявил журналистам, что ХАМАС является неотъемлемой частью палестинской политической арены. "Они должны прийти к нашей политической программе. Наши требования очень ясны. Два государства в границах 1967 года мирным путем. Палестинцы должны быть под одним "зонтом", - сказал Штайе.

Но данная позиция не всем пришлась по вкусу. Ряд стран заявили, что ХАМАС не должен иметь возможности играть роль в управлении после окончания конфликта. Против этого, в частности, выступает и Израиль. Также трудно представить, как жесткая позиция ХАМАС по отношению к признанию Израиля будет сочетаться с ООП, которая уже признала Израиль.

Однако даже если встреча в Москве не приведет ни к каким положительным результатам, она поспособствует укреплению будущей роли России на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин (фото из архива) Фото: Maxim Shemetov/REUTERS

Контакты России и ХАМАС

На протяжении многих лет России удавалось поддерживать тесные связи с Израилем, несмотря на хорошие отношения с одним из его главных региональных противников, Ираном. Но после осуждения премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года в российско-израильских отношениях произошел заметный раскол.

Однако аналитик Сулейманов считает, что Россия не может "позволить себе потерять еще и Израиль", учитывая, что русскоязычная община является крупнейшим меньшинством в стране после того, как около миллиона евреев эмигрировали в Израиль после распада Советского Союза в начале 1990-х годов.

С другой стороны, связи между Россией и Ираном также стали более тесными. При этом Тегеран поддерживает ХАМАС, радикальное ливанское шиитское движение "Хезболлах", иракские военизированные группировки и повстанцев-хуситов в Йемене. Все они считают США и Израиль своими врагами.

Ось Москва-Тегеран: Владимир Путин с президентом Ирана Ибрахимом Раиси (фото из архива) Фото: Sergei Bobylyov/AFP/Getty Images

Россия давно поддерживает контакт с палестинскими группировками, и ее общение с ХАМАС уже принесло Москве определенные плоды. Так, в октябре замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, который также является специальным представителем российского президента на Ближнем Востоке, передал в Катаре членам политического крыла ХАМАС список похищенных израильтян российского происхождения и попросил освободить их.

После чего 26 ноября в дополнение к 13 израильтянам, которые были освобождены в рамках временного прекращения огня при посредничестве Катара и США, боевики ХАМАС отпустили российского-израильского звукооператора Рони Кривого. Как отмечала в то время газета The Washington Post, "он стал первым взрослым мужчиной с израильским паспортом, освобожденным из плена. В большинстве обменов участвовали женщины и дети".

Имеющий российское гражданство житель Израиля 25-летний Рон (Рони) Кривой работал звукооператором на музыкальном фестивале электронной музыки Nature Party, который атаковали боевики ХАМАС в день вторжения в Израиль 7 октября 2023 года.

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