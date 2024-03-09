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CNN: США в 2022 году опасались ядерного удара РФ в Украине

Даниил Сотников
9 марта 2024 г.

Вашингтон в конце 2022 года получил разведданные о готовности России к возможному ядерному удару по Украине, сообщает CNN.

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Российский стратегический ракетный комплекс PC-24 "Ярс" (фото из архива)
Российский стратегический ракетный комплекс PC-24 "Ярс" (фото из архива)Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

В конце 2022 года администрация США начала "тщательную подготовку" к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в субботу, 9 марта.

Опасения Вашингтона были не гипотетическими, а основывались на "совокупности событий", анализе и полученных разведданных, утверждают два высокопоставленных источника в администрации президента США. "Мы должны были планировать так, чтобы оказаться в наилучшем положении на случай, если это уже немыслимое событие действительно произойдет", - рассказал один из собеседников CNN.

C конца лета и в течение осени 2022 года Совет национальной безопасности США провел несколько заседаний, на которых обсуждались планы на случай применения Россией тактических ядерных вооружений. В тот период Вооруженные силы Украины развивали успешное наступление под Херсоном.

Контакты США с российским руководством

Вашингтон рассматривал сценарии, в которых президент России Владимир Путин мог решиться на ядерный удар, например, при попадании значительной части российских войск в окружение. Вашингтон также опасался, что Кремль распространял ложные сообщения о якобы "грязной бомбе" Киева для прикрытия собственного ядерного удара. Кроме того, западные разведслужбы перехватили разговоры российских чиновников, которые напрямую обсуждали такую возможность, утверждает CNN.

Собеседники телеканала подчеркивают, что ни разу не отмечали активности российских войск, характерных для подготовки к нанесению ядерного удара. По данным CNN, США провели серию переговоров с российскими представителями власти, в том числе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, чтобы сообщить об обеспокоенности США по поводу возможного ядерного удара и оценить намерения России.

Кроме того, США стремились заручиться помощью Китая и Индии, чтобы отговорить Россию от подобного шага. По словам источников CNN, "разъяснительная работа" и публичные заявления китайского лидера Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди помогли предотвратить кризис.

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Материал CNN

Exclusive: US prepared ‘rigorously’ for potential Russian nuclear strike in Ukraine in late 2022, officials say
edition.cnn.com