Сколько в мире ядерных боеголовок? Инфографика

Девять государств мира обладают суммарно почти 10 тыс. ядерных боеголовок, считающихся потенциально готовыми к использованию в военных целях. Сколько боеголовок находится в арсеналах разных стран - в инфографике DW.

На начало 2023 года девять государств мира - Великобритания, Израиль, Индия, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Пакистан, Россия США и Франция - в совокупности обладали примерно 12 512 единицами ядерного оружия, из которых 9576 считались потенциально готовыми к использованию в военных целях. По оценкам, 3844 из этих боеголовок были развернуты оперативными силами, в том числе около 2000 находились в состоянии повышенной боевой готовности - столько же, сколько и годом ранее. Соответствующие сведения содержатся в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Эксперты отмечают, что, в целом, количество ядерных боеголовок в мире продолжает сокращаться. Однако это происходит, в основном, за счет демонтажа выведенных из эксплуатации ядерных систем вооружения в США и России. В то же время и Вашингтон, и Москва осуществляют масштабные и дорогостоящие программы по замене и модернизации своих ядерных боеголовок, ракетных, авиационных и подводных систем доставки, а также предприятий по производству ядерного оружия.

Китай также находится в процессе значительной модернизации и расширения своего ядерного арсенала. Ожидается, что в ближайшее десятилетие он продолжит расти, и, по некоторым прогнозам, за этот период Пекин развернет, по меньшей мере, столько же межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сколько Россия или США. Однако общий запас ядерных боеголовок Китая все же останется меньше, чем у любого из этих государств.

Запасыдругих государств, обладающих ядерным оружием, еще меньше, но все они либо разрабатывают или развертывают новые системы вооружений, либо объявили о своем намерении сделать это.

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