FT: Си предостерег Путина от ядерного удара по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Москву в марте лично предостерег президента РФ Владимира Путина от последствий возможного задействования в Украине ядерного оружия, пишет в среду, 5 июля, газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных западных и китайских чиновников.

С тех пор китайские официальные лица, также в частном порядке, пытались отговорить главу российского государства от подобных планов, указано в публикации. Журналисты отмечают, что, по словам одного из старших советников китайского правительства, сдерживание Москвы от применения ядерного оружия занимает основное место в кампании Пекина по восстановлению разрушенных связей с Европой.

"Китайцы доводят этот посыл (до российских властей. - Ред.) на всех уровнях",- подтвердил в беседе с журналистами и один из высокопоставленных чиновников в администрации президента США Джо Байдена.

Помощь Китая России в обходе санкций

Поддержка Китая играет важную роль для России, поскольку Пекин помогает Москве обходить экономические санкции, лишившие ее доступа к главным мировым рынкам и цепочкам поставок, отмечают авторы статьи. В 2022 году объем двусторонней торговли Китая с Россией достиг рекордных 190 млрд долларов США (174 млрд евро), поскольку Пекин увеличил закупки российских энергоносителей и позволил Москве импортировать важнейшие технологии, включая микрочипы, напоминают авторы.

Как утверждают близкие к Кремлю собеседники издания, президент РФ, проанализировав возможные последствия применения тактического ядерного оружия в Украине, и сам принял решение, что такой шаг не будет выгоден России. "Ядерный удар по территориям, которые Путин объявил российскими, превратит их в зараженную радиацией пустыню и мало чем поможет продвижению российских войск", - приводит FT аргументы своих собеседников.

И все же полностью исключать такую возможность нельзя, считают опрошенные газетой эксперты. "Ядерное оружие - это последняя гарантия Путина от катастрофического поражения в этой войне", - цитирует FT, в частности, главу аналитического центра Carnegie Russia Eurasia Center Александра Габуева.

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