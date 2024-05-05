Визит Си в ЕС. Сработает ли тактика "разделяй и очаровывай"?

Впервые за последние пять лет глава КНР посетит Евросоюз. Если в Париже Си Цзиньпин может столкнуться с призывами оказать давление на Россию из-за войны в Украине, то в Будапеште и Белграде его ожидает теплый прием.

Когда председатель КНР Си Цзиньпин в последний раз посещал Европейский Союз в 2019 году, мир выглядел иначе. Тогда еще никто не слышал о коронавирусе, до полномасштабного вторжения России в Украину было еще далеко, а Брюссель и Пекин подумывали о торговом и инвестиционном соглашении. Сейчас отношения между Китаем и Евросоюзом гораздо более холодные: сделка заморожена после введения санкций с обеих сторон, а ЕС подготовил список новых законов, направленных на снижение зависимости от Китая.

Си начнет свой визит по странам ЕС с Франции, а затем отправится в Сербию и Венгрию. И хотя в Париже он, возможно, почувствует охлаждение в отношениях ЕС, в Белграде и Будапеште прием, как ожидается, будет теплее, поскольку они симпатизируют Москве и Пекину.

Прислушается ли Си к призывам Макрона?

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 6 мая, примет своего китайского коллегу в Париже. На встречу также приглашена глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Затем лидеры Франции и Китая отправятся в Пиренеи, где Макрон в детстве проводил каникулы. Несмотря на идиллический пейзаж, переговоры будут "очень политическими" - в них, как заявил источник в администрации президента Франции, будет преобладать тема войны России против Украины, по ней, как известно, у ЕС и Китая существуют разногласия.

Париж с 2022 года последовательно поддерживал введение санкций ЕС против России, в то время как Пекин развивал более тесные отношения с Москвой. "Китайское правительство всегда придерживалось объективной, нейтральной и сбалансированной позиции и не поддерживает ни одну из сторон", - заявил посол КНР во Франции Лю Шай китайским СМИ на этой неделе.

Как сообщил источник во французском правительстве, Макрон попытается "убедить Китай как одного из главных партнеров России использовать имеющиеся в его распоряжении рычаги, чтобы повлиять на Москву и внести свой вклад в урегулирование конфликта". Но давление из Парижа может быть проигнорировано: Си согласился позвонить президенту Украины Зеленскому после того, как Макрон посетил Китай в прошлом году, но результата это не принесло.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, фото из архива Фото: Sergey Savostyanov/Sputnik/AP/picture alliance

Пекин считает Францию важной державой Евросоюза, поскольку она единственная страна ЕС, обладающая ядерным оружием, заявил DW китаист из парижского Института стратегических и международных отношений (IRIS) Эмманюэль Линко. Однако, по его мнению, запланированный на май визит президента РФ Владимира Путина в Китай свидетельствует о непоколебимости Пекина. "В подходе Си Цзиньпина к крупным международным вопросам не произойдет ни малейших изменений", - сказал Линко.

Торговля между ЕС и Китаем: все еще камень преткновения

Во время пребывания Си в Париже также будут подписаны новые деловые соглашения. Как сообщается, КНР планирует сделать заказы у европейского авиационного гиганта Airbus, часть предприятий которого расположена во Франции. ЕС и Китай являются крупнейшими торговыми партнерами, но европейский импорт значительно превышает экспорт в Китай, а Брюссель часто заявляет о несправедливом доступе к китайскому рынку.

В прошлом году ЕС начал расследование в отношении китайских субсидий на электромобили, которое Пекин раскритиковал как "голый протекционизм". Торговля между ЕС и Китаем будет сокращаться "очень, очень медленно" на фоне этих трений, поскольку "изменение глобальных цепочек поставок требует времени", рассказала DW Изабель Фэн, эксперт по китайской экономике и европейско-китайским отношениям из Свободного университета Брюсселя.

Различные державы конкурируют за влияние на Балканах

После Франции Си Цзиньпин отправится в Сербию. Он прибудет туда в 25-ю годовщину американского удара по посольству КНР в Белграде, нанесенного в ходе натовских бомбардировок Сербии, котрые были направлены на то, чтобы заставить сербские и югославские войска уйти из Косово. Вашингтон извинился за инцидент, назвав его несчастным случаем, и выплатил компенсацию за погибших китайских граждан. Но многие в КНР до сих пор считают, что это был преднамеренный удар.

Посольство КНР в Белграде, 1999 год Фото: picture-alliance/dpa/S. Stankovic

"Для Китая это важный момент в истории, когда "большой плохой Запад" нанес ему прямой ущерб. Это позволило ему с большим упором говорить о необходимости реконструкции глобального миропорядка", - сказал DW сотрудник белградского фонда BFPE Стефан Владисавлев. По его мнению, этот момент объединяет Сербию и Китай, которые совместно чувствуют себя жертвами.

Официально являясь кандидатом на вступление в ЕС, Сербия и другие страны Западных Балкан находятся в сфере пересечения геополитических интнресов разных держав, конкурирующих за свое влияние. Хотя ЕС является главным экономическим партнером Сербии, в страну, по данным Balkan Investigative Reporting Network, с 2009 по 2021 год поступило около 10,3 млрд евро китайских инвестиций.

"Присутствие Китая в Сербии оказало некоторый положительный экономический эффект, но нам также следует обсудить (и мы этого не делаем в настоящее время) негативные или разрушительные аспекты присутствия китайского капитала. Мы говорим в основном о воздействии на окружающую среду", - сказал Владисавлев.

"Венгрия - троянский конь Китая в ЕС"

Си завершит свою поездку по Европе в Венгрии - стране Евросоюза, который чаще других конфликтует с Брюсселем. Между тем министерство иностранных дел КНР заявляет, что за последние годы Пекин и Будапешт "углубили взаимное политическое доверие".

Но Изабель Фэн описывает эту тенденцию по-другому: "Венгрия - троянский конь Китая в ЕС". В прошлом Будапешт блокировал заявления ЕС по Гонконгу и задерживал помощь ЕС Украине и санкции против России.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 30 апреля заявил изданию The Global Times, что расследование ЕС в отношении китайских субсидий на электромобили было "действительно опасным и вредным", и что его страна будет "очень активно участвовать" в улучшении отношений между ЕС и Китаем.

Фэн говорит, что разобщенность ЕС полезна для Пекина. "Стратегия Китая по отношению к ЕС на протяжении 20 лет всегда заключалась в том, чтобы разделять и властвовать", - пояснила она. А для Эмманюэля Линкота попытка Си обхаживать Венгрию и пренебрегать столицей ЕС посылает сигнал: "Он хочет работать с Европой, которая разочарована в Брюсселе, которая разыгрывает карты Москвы".