Фотографии лауреатов World Press Photo-2024
В 2024 году в глобальном конкурсе World Press Photo были выбраны четыре победителя. DW знакомит с фотографиями, которые поразили мир и жюри престижного конкурса.
В категории "Фотография года" (World Press Photo of the Year) победил палестинский фотограф Мохаммед Салем (Mohammed Salem). На его снимке 36-летняя Инас Абу Маамар держит тело мертвой племянницы Сали. Девочка, ее мать и сестра были убиты в их доме в секторе Газа в результате попадания израильской ракеты.
В категории "Фоторепортаж года" (World Press Photo Story of the Year) победила фотограф из Южной Африки Ли-Энн Ольваге (Lee-Ann Olwage). Ее работы посвящены деменции.
Ли-Энн Ольваге несколько лет исследует эту тему. Победительница конкурса World Press Photo рассказала историю Поля. Он уже 11 лет живет с диагнозом "деменция". Заботу о нем взяла на себя дочь Фара.
Внучка Одлиатемикс помогает дедушке справляться с повседневными задачами. Вместе они собираются на службу в церковь. В Мадагаскаре существует стигматизация в отношении людей, имеющих признаки потери памяти.
В категории "Долгосрочный проект" (Long-term Project) лауреатом стал фотограф Алехандро Сегарра (Alejandro Cegarra) из Венесуэлы. "Две стены" - история о том, как менялась с 2019 года политика Мексики в отношении мигрантов.
Личный опыт Алехандро Сегарра, приехавшего в Мексику из Венесуэлы, позволяет взглянуть на проблему изнутри - глазами очевидца. На конкурсе 2024 года большая часть лауреатов - местные фотографы, освещающие события в своем регионе.
В Мексике за последние годы уже не раз обострялась ситуация с транзитом мигрантов. Были и протесты против ужесточения миграционного законодательства со стороны мексиканских властей.
Лауреатом World Press Photo-2024 стала украинская фотожурналистка Юлия Кочетова. Она победила в категории "Открытый формат" (Open Format). На этом снимке - ночной обстрел в Донецкой области.
Подросток на вымышленном блокпосте. "Дети, растущие во время войны, играют в войну. Можно к этому очень по-разному относиться. Мне лично от этого ужасно больно. Этот малый играл в блокпост на границе Харьковской и Донецкой областей в небольшом поселке", - рассказала Юлия в интервью DW.
Тренировки рекрутов 68-й бригады после того, как они освободили Благодатное. "Я увидела желто-синие цветы, резонирующие с цветами флага Украины. Мне было так страшно от того, что природа вроде бы не сломалась. Весна приходит, цветы начинают цвести, жизнь обновляется в тот момент, когда в моей стране идет война и человечество сломалось", - говорит Юлия Кочетова.