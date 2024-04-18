Тренировки рекрутов 68-й бригады после того, как они освободили Благодатное. "Я увидела желто-синие цветы, резонирующие с цветами флага Украины. Мне было так страшно от того, что природа вроде бы не сломалась. Весна приходит, цветы начинают цвести, жизнь обновляется в тот момент, когда в моей стране идет война и человечество сломалось", - говорит Юлия Кочетова.