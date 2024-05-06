  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыКитай

Си выразил готовность работать с Парижем над миром в Украине

Александра Иванова
6 мая 2024 г.

"Китай готов сотрудничать с мировым сообществом, включая Францию, чтобы найти разумное разрешение кризиса в Украине", - подчеркнул председатель КНР во время визита в Париж.

https://p.dw.com/p/4fWvS
Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой по прибытии в Париж, 5 мая 2024 года
Си Цзиньпин с супругой по прибытии в ПарижФото: Michel Euler/REUTERS

"Чем дольше продлится связанный с Украиной кризис, тем больше окажется ущерб от него для Европы и мира. Китай надеется, что европейский континент скоро вернется к миру и стабильности, и готов сотрудничать с мировым сообществом, включая Францию, чтобы найти разумный путь разрешения кризиса", - такое заявление содержится в статье председателя КНР Си Цзиньпина, опубликованной по случаю его визита во Францию в воскресенье, 5 мая, на сайте правительства Китая, а также во французской газете Le Figaro.

Как подчеркивается в тексте, "Китай не является ни источником украинского кризиса, ни его стороной или участником", однако КНР "сыграла конструктивную роль при поисках мирного решения этого кризиса". В связи с последним аргументом Си напоминает,  что он не раз призывал "соблюдать цели и основы Устава ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и принимать во внимание обоснованные интересы безопасности всех сторон",  а также указывал на недопустимость применения ядерного оружия.

Возможные темы переговоров между Макроном и Си

Между тем, как пишет агентство AFP, главным приоритетом для президента Франции Эмманюэля Макрона во время визита Си Цзиньпина в Париж будет предупредить последнего о том, "как опасно поддерживать Россию (в ее войне против Украины)".

Со своей стороны правозащитные организации, в частности Human Rights Watch (HRW), призывают Макрона поднять тему притеснения уйгуров и лишения журналистов свободы в Китае.

Сам Макрон заявил 4 мая в интервью журналу The Economist, что в интересах Запада - "заставить Китай участвовать в обеспечении стабильности международного порядка".  В том же интервью президент Франции обвинил Китай в нарушении правил международной торговли и заявил, что Европе нужно "соблюдать свои стратегические интересы", напоминает AFP.

Другие две страны, которые Си посетит в ходе своего европейского турне, - Венгрию и Сербию - наблюдатели считают наиболее дружественными по отношению к России в Европе.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Марш солидарности с Украиной в Лондоне

Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом

Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом

Тысячи людей по всему миру вышли на улицы 24 февраля 2024 года, чтобы выразить солидарность с защищающейся два года от российской агрессии страной. Фотогалерея DW.
Конфликты25 февраля 2024 г.14 фото
Мужчина в медицинской маске проходит мимо офиса Народного банка Китая в Пекине

Малые предприятия КНР ищут пути обхода санкций США в отношении РФ

Малые предприятия КНР ищут пути обхода санкций США в отношении РФ

Поскольку крупные банки Китая отказываются от финансирования операций, связанных с РФ, некоторые фирмы обращаются к подпольным каналам финансирования, пишет Reuters.
Экономика и бизнес29 апреля 2024 г.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И в Китае

Блинкен подчеркнул важность дипломатии в отношениях США и КНР

Блинкен подчеркнул важность дипломатии в отношениях США и КНР

"Важно четко обозначить позиции, по которым Китай и США расходятся", - заявил госсекретарь США в завершающий день трехдневного визита в КНР.
Конфликты26 апреля 2024 г.
Показать еще