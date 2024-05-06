Си выразил готовность работать с Парижем над миром в Украине

"Китай готов сотрудничать с мировым сообществом, включая Францию, чтобы найти разумное разрешение кризиса в Украине", - подчеркнул председатель КНР во время визита в Париж.

"Чем дольше продлится связанный с Украиной кризис, тем больше окажется ущерб от него для Европы и мира. Китай надеется, что европейский континент скоро вернется к миру и стабильности, и готов сотрудничать с мировым сообществом, включая Францию, чтобы найти разумный путь разрешения кризиса", - такое заявление содержится в статье председателя КНР Си Цзиньпина, опубликованной по случаю его визита во Францию в воскресенье, 5 мая, на сайте правительства Китая , а также во французской газете Le Figaro .

Как подчеркивается в тексте, "Китай не является ни источником украинского кризиса, ни его стороной или участником", однако КНР "сыграла конструктивную роль при поисках мирного решения этого кризиса". В связи с последним аргументом Си напоминает, что он не раз призывал "соблюдать цели и основы Устава ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и принимать во внимание обоснованные интересы безопасности всех сторон", а также указывал на недопустимость применения ядерного оружия.

Возможные темы переговоров между Макроном и Си

Между тем, как пишет агентство AFP, главным приоритетом для президента Франции Эмманюэля Макрона во время визита Си Цзиньпина в Париж будет предупредить последнего о том, "как опасно поддерживать Россию (в ее войне против Украины)".

Со своей стороны правозащитные организации, в частности Human Rights Watch (HRW), призывают Макрона поднять тему притеснения уйгуров и лишения журналистов свободы в Китае.

Сам Макрон заявил 4 мая в интервью журналу The Economist, что в интересах Запада - "заставить Китай участвовать в обеспечении стабильности международного порядка". В том же интервью президент Франции обвинил Китай в нарушении правил международной торговли и заявил, что Европе нужно "соблюдать свои стратегические интересы", напоминает AFP.

Другие две страны, которые Си посетит в ходе своего европейского турне, - Венгрию и Сербию - наблюдатели считают наиболее дружественными по отношению к России в Европе.