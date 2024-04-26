Си: США и Китай должны быть партнерами, а не соперниками

По словам председателя КНР, Пекин и Вашингтон должны искать точки соприкосновения, несмотря на разногласия, а также быть верны своему слову.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в последний день своего турне по Китаю в пятницу, 26 апреля, встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. На встрече в Доме народных собраний в центре китайской столицы Си Цзиньпин, заявил, что Китай и США "должны быть партнерами, а не соперниками".

"За прошедшие 45 лет отношения двух стран пережили взлеты и падения и показали нам много важного: две страны должны быть партнерами, а не соперниками, помогать друг другу достичь успехов, а не причинять друг другу вред", - цитирует Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая . Китайский лидер призвал, несмотря на разногласия двух стран, стремиться найти точки соприкосновения, а не вести "недобросовестную конкуренцию". Китай и США также должны быть верны своему слову, вместо того чтобы "говорить одно, а делать другое", добавил он.

По словам Си, есть еще много вопросов, которые необходимо решить, и есть возможности для дальнейших усилий. "Мы надеемся, что США также смогут позитивно оценить развитие Китая", - сказал он, отметив, что, когда эта "фундаментальная проблема" будет решена, отношения двух стран смогут по-настоящему стабилизироваться, улучшиться и двигаться вперед.

Блинкен упрекнул Китай в поддержке России

Энтони Блинкен прибыл в Китай с трехдневным рабочим визитом 24 апреля. Перед встречей с Си Цзиньпином он провел в Пекине пятичасовые переговоры с министром иностранных дел КНР Ваном И.

В ходе этой встречи Блинкен выразил обеспокоенность по поводу "поддержки КНР российской оборонно-промышленной базы" на фоне продолжающейся войны России против Украины, сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, стороны также обсудили территориальные претензии Пекина к острову Тайвань , его действия в Южно-Китайском море и другие спорные вопросы.