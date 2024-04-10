Китай становится крупной военной силой в Тихом океане

Китай модернизирует свои ВМС и планирует построить два атомных авианосца - как средство сдерживания соседей, а также для снижения военного присутствия США на мировой арене.

Над Тайванем нависла угроза войны. Китайская Народная Республика (КНР) хочет установить контроль над островом, который считает своей мятежной провинцией, в крайнем случае - даже силой оружия. В своем отчете перед Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) премьер Госсовета КНР Ли Цян подтвердил твердую волю Пекина "решительно продвигать дело воссоединения Китая". Это - часть "общей стратегии" правительства и само по себе не является чем-то новым. Однако перед словом "воссоединение", которое присутствовало и в формулировках предыдущих лет, на этот раз не было слова "мирное".

Премьер Госсовета КНР Ли Цян выступает на сессии Всекитайского собрания народных представителей, 5 марта 2024 года Фото: Florence Lo/REUTERS

По мнению Пекина, потенциальная угроза заключается в том, что Китайская Республика, так официально называет себя Тайвань, пользуется гарантиями безопасности от США. По информации американских СМИ, в настоящее время в Тихом океане находятся пять американских авианосцев. Политики в Китае в последнее время охотно говорят о "мире и безопасности на обоих берегах". Многие эксперты постепенно убеждаются, что речь при этом идет уже не только о Тайваньском проливе, но и о Тихом океане в целом.

Для того чтобы реально контролировать указанную громадную акваторию, Пекин ударными темпами отстраивает свой пока еще относительно слабый военно-морской флот. Самая южная точка Южно-Китайского моря находится примерно в 2000 километрах от материка. КНР хочет расширить радиус действия своих ВМС еще дальше - с помощью авианосцев.

Два китайских авианосца уже в строю, еще два строятся

В данный момент на вооружении китайских ВМС находятся два авианосца. Первый - "Ляонин", названный в честь северо-восточной провинции, где был переоборудован этот корабль, приобретенный КНР у Украины в 1998 году через бизнесмена-посредника из Макао за 20 млн долларов.

Китайский авианосец "Ляонин", 7 июля 2017 года Фото: Getty Images/AFP/A. Wallace

Он был заложен еще в декабре 1985 года на судостроительном заводе в Николаеве для ВМФ СССР под названием "Рига", после распада СССР достался Украине, постройка его была прекращена в 1992 году. Изначально бизнесмен утверждал, что хочет сделать из корабля плавучий отель и казино. В 2012 году "Ляонин" был передан китайским ВМС после переоборудования в авианосец.

Второй корабль этого класса - "Шаньдун" - также назван в честь восточной прибрежной провинции Китая. С небольшими изменениями он представляет собой отечественную копию "Ляонина" и с 2019 года несет службу преимущественно в Южно-Китайском море.

"Фуцзянь" - авианосец второго поколения - в июне 2022 года в настоящее время достраивается на верфи в Шанхае. Как и два его предшественника, он оснащен неядерной силовой установкой. Ожидается, что "Фуцзянь" будет принят на вооружение в 2025 году.

"Фуцзянь" - китайский авианосец второго поколения - еще достраивается, 17 июня 2022 года Фото: Li Gang/Xinhua/picture alliance

По слухам, четвертый авианосец ВМС Китая строится параллельно с "Фуцзянем". "Мне не известно о каких-либо технических трудностях с четвертым авианосцем", - косвенно подтвердил слухи адмирал Юань Хуачжи в беседе с журналистом из Гонконга в кулуарах сессии ВСНП. На вопрос о том, будет ли этот авианосец оснащен уже ядерной силовой установкой, адмирал ответил уклончиво: "Мы проинформируем общественность в установленное время".

У КНР будут еще два атомных авианосца?

Между тем СМИ Гонконга и Тайваня перед началом сессии ВСНП в один голос сообщали, что на двух китайских верфях одновременно заложены еще два атомных авианосца. На каждом из них якобы установлены два ториевых жидкосолевых ядерных реактора.

"Китай хочет наглядно продемонстрировать сильное стремление защитить свои территориальные воды с помощью современного военно-морского флота", - отмечает Ван Фэн, редактор газеты China Times, издающейся в тайваньской столице Тайбэе. Это, по его словам, является эффективной тактикой сдерживания после серии инцидентов на море с соседними странами, в ходе которых имелись жертвы. Адмирал Юань придерживается официального курса: "Мы строим авианосцы не для того, чтобы сравнивать себя с США, и уж точно не для того, чтобы вести с Соединенными Штатами войну. Мы хотим использовать их для защиты нашего суверенитета и территориальной целостности".

Рост военных расходов Китая

В 2024 году военные расходы КНР вырастут на 7,2% процента по сравнению с предыдущим годом, составив в пересчете 215,5 млрд евро. И если в текущем году экономика страны покажет пятипроцентный рост, то оборонная статья бюджета достигнет 1,2% ВВП. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), это поставит Китай на второе место в мире по размеру военных расходов - сразу после США.

Прежде всего активно строится военно-морской флот. По словам Чарльза Мартина-Шилдса (Charles Martin-Shields) из Германского института развития и устойчивого развития (German Institute of Development and Sustainability, IDOS), с момента окончания Второй мировой войны военные технологии претерпели радикальные изменения. С появлением атомных авианосцев "современному флоту больше не нужны цепочки островов в качестве пунктов снабжения и дозаправки, чтобы контролировать огромный Тихий океан".

Лай Циндэ Фото: Sam Yeh/AFP/Getty Images

Эксперты считают, что одной из причин нарастающей военной напряженности в регионе является то, что в мае президентское кресло в Тайбэе займет Уильям Лай (Лай Циндэ), критически настроенный по отношению к Китаю. "В принципе, ни Китай, ни США не заинтересованы в военном конфликте, - подчеркивает Ханна Герс (Hanna Gers) из Германского общества внешней политики (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP). - Лично я считаю, что экономическая блокада (Тайваня со стороны Китая. - Ред.) более вероятна. Но я также знаю, что здесь обсуждаются все возможные сценарии".

Пока китайские авианосцы курсируют в территориальных водах КНР. Но адмирал Юань уже намекает, что вскоре военно-морской флот КНР может направиться к далеким целям: "Для этого и строятся авианосцы". Одним из возможных тестовых сценариев для этого может стать кризис на Ближнем Востоке. С тех пор как йеменские ополченцы-хуситы начали атаковать гражданские суда в Красном море, коммерческое судоходство там ограничено.

Корабли ВМС России, Китая и Ирана во время совместных учений в Оманском заливе, 18 марта 2023 года Фото: Northern Fleet Press Service/TASS/dpa/picture alliance

"Торговые пути через Красное море имеют стратегическое значение для энергоснабжения Китая, - поясняет редактор China Times Ван Фэн. Однако Народно-освободительная армия Китая (НОАК) пока не в состоянии проводить оборонительные операции по обеспечению безопасности на море". И это еще один аргумент в пользу модернизации военно-морского флота: "В конце концов, речь идет о безопасности страны".

Публикация является частью проекта Decoding China ("Расшифровка Китая") - серии материалов DW, в которых с немецкой и европейской точек зрения критически анализируются позиции и аргументы Китая по актуальным международным вопросам.

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