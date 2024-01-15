В Тайване избрали президента. Какими будут отношения с КНР?

Президентские выборы на Тайване выиграл сторонник независимости Лай Циндэ, его в Пекине называют "опасным сепаратистом". Как теперь КНР будет строить отношения с Тайванем, который считает своей мятежной провинцией?

Результаты президентских и парламентских выборов на Тайване стали плохой новостью для Китая. В Пекине не скрывают недовольства тем, что президентом был избран Лай Циндэ - сторонник независимости Тайваня, который КНР считает своей мятежной провинцией. США обещают развивать "давние неофициальные отношения" с островом, а аналитики указывают, что у президента, партия которого выиграла выборы третий раз подряд, но потеряла большинство в тайваньском парламенте, возникнут трудности с проведением своего политического курса. При этом, по мнению экспертов, холодные отношения Пекина и Тайбэя, скорее всего, сохранятся.

Лай: Тайвань решил "встать на сторону демократии"

Вечером в субботу, 13 января, правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия (ДПП) праздновала успех - ее представитель Уильям Лай (Лай Циндэ) выиграл президентские выборы. Эта победа - первый случай после введения в 1996 году на острове прямых выборов президента, когда одна и та же политическая сила остается у власти более двух сроков подряд. Лай, который вступит в должность 20 мая, после избрания заявил, что Тайвань решил "встать на сторону демократии" в противовес авторитаризму. Он является сторонником независимости Тайваня.

Чуть позже в канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР, комментируя итоги голосования, указали, что его результат не может отражать преобладающее общественное мнение на острове. И добавили, что эти выборы не остановят "неотвратимую тенденцию к окончательному воссоединению родины". Пекин считает Тайвань частью своей территории и рассматривает как мятежную провинцию. За последнее десятилетие под руководством президента Си Цзиньпина КНР усилила свое "стремление к воссоединению" с островом.

Мнение Пекина об итогах выборов на Тайване

Перед голосованием в Пекине предупредили, что оно является выбором между "войной и миром" и осудили Лая как "опасного сепаратиста", который в случае избрания президентом будет представлять угрозу миру в регионе. Несмотря на такое предупреждение, 67-летний Лай набрал около 40% голосов, опередив Хоу Юи, представлявшего главную оппозиционную партию Гоминьдан и получившего 33,5%, и Кэ Вэньчже (26,4%) от относительно недавно созданной Тайваньской народной партии (ТНП).

Сторонники Лая празднуют победу, 13 января 2024 года Фото: Annice Lyn/Getty Images

"Они (Китай. - Ред.) не рады победе Лая. Это плохая новость, потому что успеха добился человек, чьей победы они не хотели", - отметил в интервью DW Лев Нахман, политолог из тайваньского Государственного университета Чжэнчжи. Но, с точки зрения КНР, есть и положительный момент, уточнил Нахман. И обратил внимание на то, что поскольку Лай не получил 50% голосов, это означает следующее: "Большинство не голосовало за ДПП или Лая. Это очень важно".

В то же время Чанг Вуюэ из Тамканского университета полагает, что победа представителя ДПП была "в рамках китайских ожиданий", даже если у Пекина есть желание, чтобы руководство Тайванем перешло к оппозиционным партиям, которые призывают к более активному диалогу и обменам с КНР. Чанг сообщил DW, что в большинстве своем китайские чиновники предвидели такой исход голосования и готовились к возможному ответу. "Принятые перед выборами меры, нацеленные на военное запугивание и экономическое давление, с гораздо большей вероятностью будут усилены в период после выборов", - прогнозирует Чанг.

"Более холодные отношения" при сохранении статус-кво

Тайвань, который с материковой частью Китая разделяют 180 км Тайваньского пролива, является, по оценкам аналитиков, потенциально одной из самых горячих точек в мире. За последние восемь лет правления ДПП диалог между Пекином и Тайбэем на официальном уровне был приостановлен. С приходом Лая к власти США и другие страны Запада будут внимательно следить за тем, как его политика в отношении Китая может изменить и без того напряженные отношения между сторонами.

Тайваньские военные следят за фрегатом китайских ВМС, август 2023 года Фото: ROC/Zumapress/picture alliance

"Я не думаю, что начнется война, но полагаю, что КНР будет продолжать не брать трубку, если поступит звонок из Тайбэя", - делится Нахман, добавляя, что ожидаются "более холодные отношения" и что Лай вряд ли изменит статус-кво. Чонг Чжа Ян, профессор политологии из Национального университета Сингапура, пояснил DW, что, хотя Си Цзиньпин недоволен результатом выборов и хочет усилить давление на Тайвань, он "может быть обеспокоен неконтролируемой эскалацией в то время, когда экономика КНР слабеет".

Выступая после объявления итогов голосования, Лай пообещал, что будет действовать в соответствии с конституцией Китайской Республики (официальное название Тайваня) - таким образом, чтобы "сохранить статус-кво". Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен в поздравительном заявлении по поводу выборов на Тайване подтвердил приверженность Вашингтона "поддержанию мира и стабильности" между Пекином и Тайбэем, а также пообещал развивать "давние неофициальные отношения" с Тайванем - неофициальные потому, что США придерживаются политики одного Китая, согласно которой, официально признают существование только одного китайского государства - материкового Китая.

Позиция США

По мнению профессора Чанга, будущее отношений между КНР и Тайванем может зависеть от отношений США и Китая в Тихоокеанском регионе. "Пока они будут ровными, а разногласия - преодолимыми. Пекин считает, что его отношения с Вашингтоном намного важнее, чем с Тайбэем", - указывает Чанг.

Напряженность в Тайваньском проливе остается постоянным источником трений между Пекином и Вашингтоном. Хотя США и придерживаются политики "одного Китая", они оказывают поддержку Тайваню, поставляя ему оружие и осуществляя двусторонние обмены на неофициальном уровне.

По данным Американского института на Тайване (AIT, де-факто посольство США на Тайване), два бывших высокопоставленных американских чиновника 15 января встречаются в Тайбэе "с рядом ведущих политических деятелей", а также подчеркнут "давнюю заинтересованность" правительства США в мире по обе стороны Тайваньского пролива.

Настоящее испытание для Лая - раздельное правление

Между тем эксперты считают, что серьезным испытанием для президента Лая станет взаимодействие с новым составом парламента, учитывая тот факт, что его партия потеряла там большинство. "Президенту без законодательного большинства придется согласовывать свою законодательную повестку, что может повлиять на внешнюю политику", - констатирует Чонг Чжа Ян.

По итогам прошедших одновременно с президентскими парламентских выборов в 113-ти местном высшем законодательном органе Тайваня больше всех мест - 52 - получил Гоминьдан. У ДПП, потерявшей 11 мандатов, теперь только 51 депутат. 8 - у ТНП, за создание коалиции с которой теперь будут бороться две главные тайваньские партии. Похожая ситуация была в 2000 году, когда президентом Тайваня был избран Чэнь Шуйбянь от ДПП, а парламентское большинство получил Гоминьдан.

По словам профессора Чонга, тогда "по мере того, как Чэнь все больше разочаровывался", он начал формулировать свой курс в отношении Пекина в более рискованном ключе, включая политику "две страны по обе стороны Тайваньского пролива", суть которой в том, что КНР и Тайвань - два разных государства. Хотя стиль руководства Лая отличается от аналогичного у Чэня, профессор Чонг подчеркнул, что "на данный момент никто не знает", как новый лидер Тайваня может ответить на экстремально высокое давление.

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