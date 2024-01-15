Новоизбранный президент Тайваня Лай принял делегацию США

Сторонник независимости Тайваня от КНР поблагодарил Вашингтон за поддержку. В Белом доме подчеркнули, что американская делегация, посетившая Тайбэй, была неофициальной.

После президентских выборов на Тайване новоизбранный президент территории, которую Китай считает своей мятежной провинцией, Лай Циндэ принял американскую "неофициальную" делегацию и поблагодарил США за поддержку. "Я благодарен за сильную поддержку тайванской демократии со стороны США. Визит американцев подтверждает факт тесного и стабильного партнерства между Тайванем и США", - заявил Лай на встрече с делегацией США в Тайбэе в понедельник, 15 января.

Ранее с членами делегации, в которую, в числе прочих, вошли экс-советник президента США по нацбезопасности Стивен Хэдли, бывший замгоссекретаря США Джеймс Стайнберг и президент Американского института на Тайване Лора Розенбергер, встретилась покидающая пост президента Тайваня Цай Инвэнь. Она также назвала визит американцев "очень значимым" и расценила его как подтверждение тесного партнерства между Вашингтоном и Тайбэем.

Еще до выборов Белый дом заявлял, что после голосования направит на Тайвань неофициальную делегацию, чтобы "продемонстрировать значение сильного неофициального партнерства".

Курс на независимость Тайваня

На состоявшихся 14 января президентских выборах явную победу одержал занимавший до сих пор пост вице-президента Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии. В ходе предвыборной кампании 64-летний Лай обещал продолжать курс Тайваня на независимость, проводившийся Цай Инвэнь.

Правительство в Пекине после выборов на Тайване заявило, что результаты голосования не предотвратят "воссоединение" Китая. В Пекине считают Тайвань мятежной провинцией, которая в случае необходимости должна быть возвращена в состав Китая с помощью военной силы.

Эксперты считают, что исход нынешних президентских выборов на Тайване имеет решающее значение для будущих отношений между Тайбэем и все более агрессивно выступающим Пекином. Китай в последние годы усилил военное давление на Тайвань, проводя маневры, что вызывало опасения, что Пекин готовится к вооруженному вторжению.

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