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Выборы президента Тайваня: победил сторонник независимости

Александра Иванова
13 января 2024 г.

Победу лидера правящей Демократической прогрессивной партии Лая Циндэ подтвердила избирательная комиссия. Главный соперник Циндэ - мэр Нового Тайбэя Хоу Юи - признал свое поражение.

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Глава правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ
Глава правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии Лай ЦиндэФото: Ng Han Guan/AP/dpa/picture alliance

Нынешний вице-президент Тайваня, лидер правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который выступает за независимость острова, победил на президентских выборах, проходивших в субботу, 13 января. Его победу подтвердила избирательная комиссия. Незадолго до этого главный соперник Циндэ - мэр Нового Тайбэя Хоу Юи - признал свое поражение.

По итогам подсчета 98 процентов голосов результат Лая Циндэ составлял 40,2%, тогда как Хоу Юи, представляющий дружественную Китаю консервативную партию Гоминьдан, набирал 33,4% голосов.

Вопрос о войне и мире между Пекином и Тайбэем

Наблюдатели сходятся во мнении, что результат выборов президента и нового парламента Тайваня предопределит решение Пекина, стоит ли начинать военное вторжение на остров, который власти КНР считают своей суверенной территорией.

Претендент на пост президента Тайваня от партии Гоминьдан Хоу Юи ранее напрямую заявлял, что 13 января жители Тайваня сделают выбор между войной и миром: он уверен, что предотвратить полномасштабный военный конфликт можно лишь путем укрепления отношений с Пекином.

Выборы парламента на Тайване

Избирателям на Тайване также предстояло выбрать депутатов нового парламента - законодательного юаня. Борьбу за места в парламенте ведут кандидаты от 16 политических партий.

Однопалатный законодательный орган Тайваня состоит из 113 мест: 73 из них распределяются между депутатами от одномандатных округов, 34 кандидата избираются на основе всеобщих выборов, шесть мест предназначены для представителей коренных народов острова.

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