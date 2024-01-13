Исход выборов президента Тайваня определит отношения с КНР

Тайвань выбирает нового президента и парламент. Результат выборов может повлиять на решение Пекина о необходимости полномасштабного военного вторжения на остров.

Граждане Тайваня в субботу, 13 января избирают президента и новый парламент. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени. Право участвовать в выборах в Тайване и за рубежом имеют 19,5 млн человек. О результате станет известно уже вечером 13 января, после ручного подсчета избирательных бюллетеней.

За президентский пост борются три кандидата: нынешний вице-президент и лидер правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, выступающий за независимость Тайваня, мэр Нового Тайбэя Хоу Юи от дружественной Китаю консервативной партии Гоминьдан и бывший мэр Тайбэя Кэ Вэньчжэ - основатель популистской Партии народа Тайваня, который критикует позиции обоих оппонентов и обещает проводить умеренную политику отношений с Пекином.

Выбор между войной и миром

Многие наблюдатели уверены, что исход выборов предопределит решение Пекина, стоит ли начинать полномасштабное вторжение на остров. Тема взаимоотношений с Китаем была самой важной в ходе предвыборной кампании всех кандидатов в президенты. Претендент от партии Гоминьдан Хоу Юи напрямую заявлял, что 13 января жители Тайваня сделают выбор между войной и миром: он уверен, что предотвратить полномасштабный военный конфликт можно лишь путем укрепления отношений с Пекином, который считает Тайвань частью своей страны.

В недавнем новогоднем обращении председатель КНР Си Цзиньпин назвал присоединение острова к материковому Китаю "исторической неизбежностью". "Воссоединение родины" в конституции КНР названо священной обязанностью китайского народа. При этом власти Китая неоднократно заявляли, что намерены добиться этой цели мирными средствами.

Полномасштабное вторжение КНР на Тайвань с большой вероятностью повлечет за собой вступление Соединенных Штатов в конфликт. Вашингтон как союзник Тайбэя заверял, что окажет поддержку острову в случае нападения Китая. Вооруженный конфликт также окажет колоссальное влияние на мировую экономику: по оценкам экспертов Bloomberg, ущерб может составить 10 процентов мирового ВВП - это больше, чем ущерб от войны России с Украиной, пандемии коронавируса и глобального финансового кризиса.

Избиратели проголосуют за новый парламент

Избирателям на Тайване также предстоит выбрать депутатов нового парламента - законодательного юаня. Борьбу за места в парламенте ведут кандидаты от 16 политических партий.

Однопалатный законодательный орган Тайваня состоит из 113 мест: 73 из них распределяются между депутатами от одномандатных округов, 34 кандидата избираются на основе всеобщих выборов, шесть мест предназначены для представителей коренных народов острова.

Смотрите также: