Китай ввел санкции против компаний из США за помощь Тайваню

КНР ввела санкции против пяти американских компаний из сферы оборонной промышленности за их участие в продаже оружия Тайваню. Это "контрмеры" на недавнее одобрение Госдепом США продажи оружия Тайваню, а также санкции, введенные Вашингтоном против ряда китайских компаний, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР в воскресенье, 7 января.

Согласно сообщению, речь идет о таких компаниях, как BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions. Имущество и активы этих организаций в КНР будут заморожены, а гражданам и компаниям в Китае будет запрещено сотрудничать с ними.

При этом не все из перечисленных компаний занимаются непосредственно производством вооружения - к примеру, ViaSat, хотя и сотрудничает с Пентагоном, является телекоммуникационной компанией.

Представитель МИД КНР заявил, что продажа оружия Тайваню "является вопиющим нарушением принципа "одного Китая" и положений трех совместных коммюнике Китая и США".

США и Китай ранее возобновили контакты в военной сфере

В декабре 2023 года Госдепартамент США одобрил поставку Тайбэю вооружений на общую сумму 300 млн долларов (около 284 млн евро). Пекин выразил возмущение этим фактом.

При этом лишь в ноябре президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о том, что военные ведомства стран возобновят прямые контакты. Заявление об этом было сделано в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, где лидеры встретились впервые за продолжительное время.

На встрече с китайским лидером Байден в очередной раз подтвердил приверженность США принципу "одного Китая", согласно которому политические контакты должны налаживаться с правительством материковой КНР, а не с правительством острова Тайвань. Пекин раскритиковал Вашингтон и обвинил его в несоблюдении этого принципа после того, как в августе 2022 года визит на Тайвань нанесла действующий на тот момент спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Вашингтон продолжает помогать Тайваню

Вашингтон не может поддерживать официальные дипломатические контакты с Тайбэем, однако американское законодательство требует от США обеспечить для Тайваня возможность вести уверенную оборону. Причина этому - "Акт об отношениях с Тайванем", принятый Конгрессом США в 1979 году.

Одной из мер, которые разрешены этим документом, является продажа оружия Тайваню в целях обустройства обороны. Ввиду этого, даже выступая за укрепление отношений с Пекином, США продолжают поставлять военную помощь острову. В то же время Пекин не прекращает попыток ограничить суверенитет Тайваня, в том числе и дипломатическим путем.

Смотрите также: