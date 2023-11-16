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Военные ведомства США и КНР возобновят прямые контакты

Олег Соколенко
16 ноября 2023 г.

Военные ведомства США и КНР возобновят прямые контакты - об этом договорились в Сан-Франциско Джо Байден и Си Цзиньпин. Они обсудили также темы Тайваня, конфликта на Ближнем Востоке и ограничения оборота наркотиков.

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Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена 15 ноября
Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена 15 ноябряФото: Doug Mills/AP Photo/picture alliance

Военные ведомства США и КНР возобновят прямые контакты "на основе равенства и взаимного уважения". Об этом договорились в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в четверг, 16 ноября, в Сан-Франциско лидеры двух стран Джо Байден и Си Цзиньпин. В ходе этой встречи председатель КНР назвал тайваньский вопрос "самым большим и опасным" камнем преткновения в китайско-американских отношениях. Он призвал США "прекратить вооружать Тайвань" и подчеркнул, что руководство КНР привержено идее мирного воссоединения острова с материковым Китаем. В то же время Си предупредил, что Пекин может при определенных условиях применить в этом вопросе силу.

Китайский лидер также выразил обеспокоенность некоторыми экономическими мерами Вашингтона, включая санкции и ограничение американских инвестиций в технологический сектор КНР. Он заявил, что это "наносит ущерб законным интересам Китая", сдерживая его технологическое развитие, и выразил надежду на снятие санкций и обеспечение Соединенными Штатами "справедливых, честных и недискриминационных условий для китайского бизнеса".

В свою очередь Джо Байден призвал председателя КНР использовать его влияние на Иран, чтобы предотвратить возможное вмешательство Тегерана, так и поддерживаемых им организаций в войну между Израилем и террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа.

США и КНР будут вместе бороться с наркотрафиком

Кроме того, источники в Белом доме назвали важной договоренность о том, что Китай и Соединенные Штаты будут вместе работать над ограничением незаконного производства и оборота синтетического наркотика фентанила. В недавнем докладе Управления ООН по наркотикам и преступности отмечалось, что в Северной Америке в 2021 году было зарегистрировано около 90 тысяч смертей от передозировок, связанных с этим наркотиком, и таких случаев становится все больше.

Байден: Конфликт США с Китаем недопустим

Президент Соединенных Штатов заявил о необходимости принять меры, чтобы соперничество между его страной и КНР не привело к конфликту. Для этого, подчеркнул Джо Байден, необходимо продолжать "прямой и честный" диалог. "Для двух крупных стран, таких как Китай и США, повернуться спиной друг к другу - это не вариант", - согласился с Байденом Си Цзиньпин. По его словам, "одна сторона не может переделать другую", а конфликт между ними будет иметь "неприемлемые последствия".

Поездка Си Цзиньпина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества стала его первым визитом в США с 2017 года.

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