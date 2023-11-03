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США предостерегли Иран и "Хезболлах" от вмешательства в Газе

Сергей Ромашенко
3 ноября 2023 г.

Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил, что в Средиземноморье размещены американские боевые корабли. Однако не сказал, вмешаются ли США напрямую, если Иран и "Хезболлах" начнут войну против Израиля.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер Израиля Биньямин НетаньяхуФото: Amos Ben Gershom/Israel Gpo/ZUMA Wire/IMAGO

Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Иран и ливанское радикальное движение "Хезболлах" от открытия нового фронта в конфликте между Израилем и палестинским террористическим движением ХАМАС. "Мы выступаем за то, чтобы удержать любую сторону от агрессии", - заявил Блинкен в ходе визита в Израиль в пятницу, 3 ноября.

Он напомнил, что в Средиземном море дислоцированы американские боевые корабли. "Мы должны и впредь делать все, чтобы избежать дальнейшей эскалации этого конфликта", - подчеркнул госсекретарь. В то же время Блинкен не сказал, вмешаются ли США напрямую в конфликт, если Иран и "Хезболлах" откроют второй фронт против Израиля. При этом он заверил, что, покуда существуют Соединенные Штаты, Израиль не останется один.

Движение "Хезболлах", тесно связанное с Ираном, является влиятельной политической силой в Ливане и значительно сильнее и влиятельнее, чем ХАМАС. С начала войны между Израилем и ХАМАС на ливано-израильской границе также происходят боестолкновения.

Речь лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы

Между тем лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла предостерег Израиль от дальнейшей военной эскалации в секторе Газа. "Рассматриваются все опции. Все возможности на наших ливанских фронтах находятся в пределах досягаемости", - заявил он в видеообращении 3 ноября. При этом он добавил, что подобная эскалация зависит от хода войны Израиля против ХАМАС и от действий Израиля в отношении Ливана.

Многие наблюдатели ожидали, что Насрулла в своей речи объявит об открытии второго фронта против Израиля, однако лидер "Хезболлах" ограничился лишь общими угрозами.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло более 9000 человек, в том числе 3760 детей и 2326 женщин. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

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