США дадут Тайваню помощь из фонда для суверенных государств

Вашингтон впервые выделяет Тайваню военную помощь по каналам программы Foreign Military Financing. Эти средства должны позволить Тайваню усилить оборону на случай вторжения со стороны Китая.

Администрация президента США Джо Байдена впервые предоставит Тайваню военную помощь в рамках программы Foreign Military Financing (FMF), по каналам которой обычно выделяют средства для суверенных государств, сообщило вечером в среду, 30 августа, агентство Reuters со ссылкой на копию посланию Белого дома Конгрессу США.

В послании говорится, что Госдепартамент США выделит 80 млн долларов, чтобы помочь Тайваню усилить самооборону на основе совместных оборонных мощностей и морской безопасности. Представитель Госдепа подтвердил подлинность письма. При этом он подчеркнул, что решение оказать Тайваню помощь по каналам FMF никоим образом не означает изменения политики США.

Китай считает Тайвань своей мятежной провинцией

В то же время эксперты отмечают, что эти действия Вашингтона несомненно вызовут гнев у Китая, который считает Тайвань своей мятежной провинцией и предостерегает от признания этого острова в качестве независимого государства путем "официального обмена" между администрациями в Вашингтоне и Тайбэе. Тайвань отказывается признавать суверенитет КНР над своей территорией.

Только в конце июня США объявили о намерении поставить Тайваню боеприпасы и военные комплектующие на сумму в 440 млн долларов.

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