Китай возмущен поздравлениями в адрес нового лидера Тайваня

Китай выразил резкое недовольство поздравлениями западных стран в адрес победителя президентских выборов на Тайване, который Пекин считает своей суверенной территорией. Министерство иностранных дел Китая и посольства КНР за рубежом в воскресенье, 14 января, предостерегли от поддержки победившего на выборах лидера правящей Демократической прогрессивной партии Лая Циндэ - сторонника независимости Тайваня.

Прямой критике подверглись США: их приветственную реакцию на победу Лая Циндэ китайский МИД назвал "неверным сигналом для стремлений Тайваня по обретению независимости". "Китай всегда однозначно выступал против любых форм официального общения между Соединенными Штатами и Тайванем и решительно отвергает любое вмешательство США в тайваньские дела в любой форме и контексте", - заявили в китайском МИДе. С аналогичными комментариями выступило посольство КНР в Великобритании по поводу поздравления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.

МИД ФРГ поздравил победителя выборов на Тайване

Поздравления в адрес победителя выборов поступили и от правительства Германии. "Свободные и мирные выборы еще раз показали, насколько глубоко укоренилась демократия на Тайване и насколько избиратели привержены демократическим ценностям, - говорится в заявлении министерства иностранных дел ФРГ. - Мы поздравляем всех избирателей, кандидатов, принявших участие в этих выборах, и победителей". При этом немецкий МИД отказался комментировать реакцию Китая на заявление правительства Германии в ответ на просьбу агентства Reuters.

Посольство КНР в Японии даже выразило официальный дипломатический протест по поводу поздравлений в адрес Лая Циндэ. Ранее японское правительство называло Тайвань "чрезвычайно важным партнером и важным другом". Однако в то же время говорилось о том, что отношения будут строиться на "неправительственной основе".

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