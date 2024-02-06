США не должны в одиночку противостоять Китаю

Военные расходы США более чем в 3,5 раза превышают китайские. Так насколько же опасны вооружения Китая? Александр Гёрлах рекомендует смотреть не только на цифры бюджетов.

Истребитель ВВС Китая садится на китайский авианосец "Ляонин, декабрь 2021 года Фото: Hu Shanmin/Xinhua/picture alliance

В феврале президент США Джо Байден в очередной раз одобрит рекордный по своему размеру военный бюджет страны - на этот раз на сумму 886 млрд долларов. Основная причина таких огромных расходов - растущая агрессивность Китайской Народной Республики.

Поэтому при Байдене Соединенные Штаты укрепили свои альянсы и союзы в Азии. Одновременно партнерам было рекомендовано усиливать собственный потенциал в сфере обороны и заключать дополнительные договоренности друг с другом, чтобы быть в состоянии противостоять возможному нападению со стороны Китая. С учетом этого Филиппины и Вьетнам только что подписали новое соглашение о сотрудничестве, целью которого является блокирование продвижения китайского флота в Западно-Филиппинском море.

В США все дороже

Критики такого громадного оборонного бюджета США указывают на относительно небольшие расходы КНР на военные нужды - на бумаге 230 млрд долларов Пекина выглядят сравнительно скромно. Однако опытные стратеги отмечают, что китайский лидер Си Цзиньпин на каждый вложенный юань получает более высокую отдачу от исследований и производства, чем его американский визави.

Президент США Джо Байден Фото: Matt Rourke/AP/picture alliance

Жизнь в США дороже, чем в Китае, соответственно и зарплаты, которые приходится платить компаниям-поставщикам Пентагона, выше. Аналитические центры в Соединенных Штатах подсчитали, что военные бюджеты двух противников сопоставимы, если принять во внимание неравноценность ассигнований.

Решающими являются не суммы расходов

Если расходы (на военные нужды. - Ред.) будут действительно примерно равны, то тогда испытание на прочность между демократической сверхдержавой и пекинской диктатурой, скорее всего, будет решаться тем, как и на что окажутся потрачены эти гигантские суммы. Не секрет, что Пекин вкладывает огромные средства в развитие своего флота, чтобы оказать давление на западную часть Тихого океана и своих соседей от Филиппин до Японии, а также сделать их политически сговорчивыми.

Прежде всего Тайвань уже ощутил последствия этого курса. В августе 2022 года флотилия Си на несколько дней блокировала остров, чтобы подчеркнуть утверждение, что Пекин может подчинить себе Тайбэй в любой момент. Си также хочет сломать господствующее положение демократического альянса в Индо-Тихоокеанском регионе и в Океании и заменить международное морское право законом джунглей при доминировании Китая.

Авианосцы не будут главным козырем в конфликтах

Однако военные аналитики и эксперты сходятся во мнении, что одностороннее фокусирование на военно-морской технике уже давно не гарантирует успеха. Сегодня авианосцы более уязвимы для ракетных ударов и атак беспилотников, чем десять лет назад. Решающим фактором в будущем, вероятно, станет успешное ведение кибервойны против цифровой инфраструктуры страны-противника.

На данный момент пока неясно, насколько далеко Пекин продвинулся в этом направлении. Чтобы отрезать Тайвань от внешнего мира, КНР пришлось прибегнуть к решительным мерам еще в феврале 2023 года: тогда в ходе военной операции интернет-кабели, идущие к острову Мацзу, который принадлежит Тайваню, были перерезаны с помощью машины спецназначения, замаскированной под рыболовное судно.

Война в Украине показала, что беспилотники, произведенные в Китае, Северной Корее и Иране, оказывают решающее влияние на ход боевых действий. Поэтому Вашингтон объявил, что будет приводить в соответствие этой угрозе свои вооружения и оборонные технологии.

США не должны оставаться в одиночестве

Управляемая диктаторами ось государств-изгоев - Китай, Северная Корея, Россия и Иран - в настоящее время противостоит фаланге свободного мира. Несмотря на огромный военный бюджет, США не могут выступать против этой группы в одиночку.

Стратегия Вашингтона, согласно которой его демократические партнеры должны сами запастись соответствующими системами вооружений и противостоять угрозе со стороны Китая и его вассалов посредством двух- или многосторонние союзов, - это верный путь, чтобы сообща разделить бремя угрозы.

Автор: Александер Гёрлах - старший научный сотрудник Совета Карнеги по этике в международных отношениях и адъюнкт-профессор Галлатинской школы Нью-Йоркского университета, где преподает теорию демократии. После пребывания Гёрлаха на Тайване и в Гонконге этот регион мира, особенно подъем Китая и то, что он означает для демократий в Азии, стал его основной темой. Занимал различные должности в Гарвардском университете и университетах Кембриджа и Оксфорда. Живет в Нью-Йорке и Берлине.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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