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Фото: Vyacheslav Oseledko/AFP/Getty Images
ПолитикаКитай

Китай увеличит военные расходы на 7,2 процента

Сергей Ромашенко
31 мин. назад

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцянь заявил, что в настоящее время "усиливаются попытки извне подавить и сдержать Китай". Он призвал наращивать военную деятельность по всем направлениям и во всех сферах.

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Китай увеличит расходы на оборону на 7,2 процента по сравнению с прошлым годом. "В настоящее время усиливаются попытки извне подавить и сдержать Китай", - заявил в воскресенье, 5 марта, премьер Госсовета Китая Ли Кэцянь, представляя проект бюджета КНР делегатам Всекитайского собрания народных представителей.

По словам Ли, на выделяемые 1,55 трлн юаней (в пересчете - 210 млрд евро) вооруженные силы КНР должны "усилить военную подготовку и обучение во всех сферах, приложить больше усилий для подготовки солдат в условиях боевых действий и наращивать военную деятельность по всем направлениям и во всех сферах".

В прошлом году расходы Пекина на военные нужды возросли на 7,1 процента, составив около 200 млрд евро. По военным расходам КНР занимает второе место в мире, хотя и значительно отстает от США,которые запланировали военный бюджет в объеме 751 млрд евро. В то же время эксперты полагают, что в действительности Китай тратит на армию значительно больше, чем объявляет официально.

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