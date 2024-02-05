Сделка с Россией по продаже оружия оживит экономику КНДР

Возможная сделка с РФ по поставкам оружия даст экономике Северной Кореи толчок, столь необходимый в условиях санкций. Утверждается, что она включает поставку Москве снарядов и баллистических ракет.

Ожидается, что в этом году Северная Корея, одно из самых изолированных государств в мире, впервые с начала пандемии ковида вернется к экономическому росту, поскольку, как отмечают наблюдатели, возможные поставки оружия для поддержки вторжения России в Украину пополнят государственную казну КНДР.

По данным Национальной разведывательной службы (НРС) Южной Кореи, с августа 2023 года Пхеньян осуществил 10 поставок оружия Москве, отправив в общей сложности около миллиона снарядов. Ряд экспертов, ссылаясь на американские спутниковые снимки, утверждают, что КНДР также передала российским военным баллистические ракеты.

И Северная Корея, и Россия категорически отвергают обвинения в такого рода поставках, указывая, что на сей счет нет никаких доказательств. Возможная секретная сделка между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным, вероятно, будет способствовать дальнейшему росту в значительной мере остающейся плановой экономики КНДР, ВВП которой, по данным Центробанка Южной Кореи, в 2022 году составил всего 22,6 млрд евро.

Возможная сделка с Россией может компенсировать КНДР последствия COVID и санкций

Северная Корея наглухо закрыла свои границы при появлении первых же сообщений о начале пандемии ковида и только минувшим летом начала постепенно вновь приоткрываться миру. Такая полная самоизоляция плюс практически тотальные международные санкции, введенные Совбезом ООН в 2016-17 годах против Пхеньяна в связи с его ядерной программой, подорвали рост экономики КНДР, наблюдавшийся после осторожных реформ в первые годы правления Ким Чен Ына.

По данным южнокорейского Центробанка, ВВП Северной Кореи в 2020 году снизился на 4,5%. Эти два фактора - пандемия и санкции, закрывшие продажу в Китай угля, основного экспортного товара КНДР, - усугубили и без того тяжелые условия жизни в стране. Из 26 млн ее жителей 10,1 млн, по данным ООН за 2020 год, страдают от отсутствия продовольственной безопасности и остро нуждаются в помощи.

Военный парад в Пхеньяне, сентябрь 2018 года Фото: Ed Jones/AFP/AFP/Getty Images

"Последние пять лет экономика Северной Кореи на спаде. Поэтому сделка с Россией по продаже оружия поможет вернуться к положительному росту примерно на 1% в 2024 году", - сообщила в интервью DW Анвита Басу, глава отдела Европы по страновым рискам компании Fitch Solutions. При этом Басу уточнила, что ее прогноз является чисто гипотетическим, поскольку Пхеньян не сообщает данных о своей экономике - большинство их поступает от южнокорейского Центробанка и торговых партнеров КНДР.

По оценке Пекина, в 2023 году объем торговли Северной Кореи с Китаем - ее крупнейшим партнером - восстановился до допандемийного уровня, составив 2,3 млрд долларов США. В период с 2016 по 2018 год он резко сократился после введения Совбезом ООН санкций в отношении Пхеньяна. Назвав возможную передачу боеприпасов России "мегасделкой" для КНДР, Басу отметила, что это, по ее выражению, явно "акт отчаяния" со стороны России, оказавшейся в изоляции на Западе после вторжения в Украину.

В опубликованном в октябре прошлого года докладе британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), старейшего в мире аналитического центра в сфере обороны и безопасности, говорится, что решение Пхеньяна о поставках боеприпасов в Россию "подчеркивает серьезную угрозу, которую Северная Корея представляет для международной безопасности". Эта сделка, указывается в документе, будет иметь "глубокие последствия для войны в Украине и динамики безопасности в Восточной Азии".

Оборонный сектор - мотор роста экономики КНДР

Оборонный сектор - один из крупнейших работодателей в КНДР, в нем занято около 2 млн человек, и он, наряду с сельским хозяйством, вносит значительный вклад в северокорейскую экономику. Изначально Пхеньян производил оружие и боеприпасы только для собственной армии, но теперь у него появилось несколько ключевых зарубежных покупателей - в основном в странах Азии и Африки к югу от Сахары. Большинство компонентов для производства оружия КНДР импортирует из других стран, включая Китай и Иран, находящиеся под жесткими санкциями Запада.

Запуск северокорейской крылатой ракеты, размещенной на подводной лодке, 28 января 2024 года Фото: KCNA via REUTERS

"Северная Корея уже давно хочет получить две вещи: первая - легитимность как государства, которой у нее нет, потому что Корейская война (1950-53 годов. - Ред.) юридически еще не закончилась (действует лишь соглашение о перемирии, которое не подписала Южная Корея, а КНДР вышла из него в марте 2013 года. - Ред.). Вторая - устойчивый оборонный сектор и вооруженные силы, способные защитить ее суверенитет", - пояснила Анвита Басу из Fitch Solutions. И добавила, что сделка с Россией помогает укрепить и то, и другое.

Несмотря на важность оборонного сектора, Басу скептически относится к тому, что рядовые северокорейцы выиграют от возможной сделки с Россией по продаже оружия. По ее словам, на протяжении многих лет КНДР в значительной степени зависела от иностранной помощи, чтобы прокормить свое население, и многие люди в стране все еще страдают от недоедания и других проблем со здоровьем.

"Скорее всего, они (рядовые граждане. - Ред.) не получат большой выгоды, поскольку Северная Корея остается автократическим государством с высоким уровнем коррупции, - продолжает Басу. - В то же время дополнительные доходы оборонного сектора улучшат возможности Пхеньяна по внешнему финансированию - так что доступ к импорту продовольствия и технологий может стать проще". Ожидается, что КНДР получит от продажи артиллерийских снарядов в Россию прибыль в размере не менее 1 млрд долларов, сообщило агентство Bloomberg, в то время как баллистические ракеты, заказанные, по его данным, Москвой, обычно стоят несколько миллионов долларов.

После десятилетий изоляции Северная Корея остается одной из беднейших стран Азии Фото: Ed Jones/AFP/Getty Images

В этой связи Анвита Басу задалась вопросом, насколько велика в чистых деньгах сумма возможной сделки, или же она является частью бартерного соглашения, в рамках которого КНДР получит современные российские вооружения и экономическую помощь.

Возможные поставки оружия могут привести к более тесному альянсу России и КНДР

Глава отдела в Fitch Solutions также напомнила, что, наряду с Россией, Северная Корея известна своими передовыми возможностями в сфере кибератак, власти в Пхеньяне готовят для этих целей тысячи хакеров. "Так что это может стать еще одной областью для совместной работы сторон в будущем", - предположила Басу.

В знак того, что Москва и Пхеньян стремятся к дальнейшему укреплению связей, президент России Владимир Путин выразил готовность посетить Северную Корею в ближайшем будущем, сообщило на прошлой неделе ЦТАК, государственное информагентство КНДР. Это будет его первый визит в Пхеньян с 2000 года. В сентябре Ким Чен Ын побывал с визитом на российском Дальнем Востоке, в ходе которого провел переговоры с Путиным.

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