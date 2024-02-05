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Сделка с Россией по продаже оружия оживит экономику КНДР

Ник Мартин
5 февраля 2024 г.

Возможная сделка с РФ по поставкам оружия даст экономике Северной Кореи толчок, столь необходимый в условиях санкций. Утверждается, что она включает поставку Москве снарядов и баллистических ракет.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын инспектирует один из военных заводов, 10 января 2024 года
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын инспектирует один из военных заводов, 10 января 2024 года Фото: Yonhap/AP Photo/picture alliance

Ожидается, что в этом году Северная Корея, одно из самых изолированных государств в мире, впервые с начала пандемии ковида вернется к экономическому росту, поскольку, как отмечают наблюдатели, возможные поставки оружия для поддержки вторжения России в Украину пополнят государственную казну КНДР.

По данным Национальной разведывательной службы (НРС) Южной Кореи, с августа 2023 года Пхеньян осуществил 10 поставок оружия Москве, отправив в общей сложности около миллиона снарядов. Ряд экспертов, ссылаясь на американские спутниковые снимки, утверждают, что КНДР также передала российским военным баллистические ракеты.

И Северная Корея, и Россия категорически отвергают обвинения в такого рода поставках, указывая, что на сей счет нет никаких доказательств. Возможная секретная сделка между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом РФ Владимиром Путиным, вероятно, будет способствовать дальнейшему росту в значительной мере остающейся плановой экономики КНДР, ВВП которой, по данным Центробанка Южной Кореи, в 2022 году составил всего 22,6 млрд евро.

Возможная сделка с Россией может компенсировать КНДР последствия COVID и санкций

Северная Корея наглухо закрыла свои границы при появлении первых же сообщений о начале пандемии ковида и только минувшим летом начала постепенно вновь приоткрываться миру. Такая полная самоизоляция плюс практически тотальные международные санкции, введенные Совбезом ООН в 2016-17 годах против Пхеньяна в связи с его ядерной программой, подорвали рост экономики КНДР, наблюдавшийся после осторожных реформ в первые годы правления Ким Чен Ына.

По данным южнокорейского Центробанка, ВВП Северной Кореи в 2020 году снизился на 4,5%. Эти два фактора - пандемия и санкции, закрывшие продажу в Китай угля, основного экспортного товара КНДР, - усугубили и без того тяжелые условия жизни в стране. Из 26 млн ее жителей 10,1 млн, по данным ООН за 2020 год, страдают от отсутствия продовольственной безопасности и остро нуждаются в помощи.

Военный парад в Пхеньяне, сентябрь 2018 года
Военный парад в Пхеньяне, сентябрь 2018 годаФото: Ed Jones/AFP/AFP/Getty Images

"Последние пять лет экономика Северной Кореи на спаде. Поэтому сделка с Россией по продаже оружия поможет вернуться к положительному росту примерно на 1% в 2024 году", - сообщила в интервью DW Анвита Басу, глава отдела Европы по страновым рискам компании Fitch Solutions. При этом Басу уточнила, что ее прогноз является чисто гипотетическим, поскольку Пхеньян не сообщает данных о своей экономике - большинство их поступает от южнокорейского Центробанка и торговых партнеров КНДР.

По оценке Пекина, в 2023 году объем торговли Северной Кореи с Китаем - ее крупнейшим партнером - восстановился до допандемийного уровня, составив 2,3 млрд долларов США. В период с 2016 по 2018 год он резко сократился после введения Совбезом ООН санкций в отношении Пхеньяна. Назвав возможную передачу боеприпасов России "мегасделкой" для КНДР, Басу отметила, что это, по ее выражению, явно "акт отчаяния" со стороны России, оказавшейся в изоляции на Западе после вторжения в Украину.

В опубликованном в октябре прошлого года докладе британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), старейшего в мире аналитического центра в сфере обороны и безопасности, говорится, что решение Пхеньяна о поставках боеприпасов в Россию "подчеркивает серьезную угрозу, которую Северная Корея представляет для международной безопасности". Эта сделка, указывается в документе, будет иметь "глубокие последствия для войны в Украине и динамики безопасности в Восточной Азии".

Оборонный сектор - мотор роста экономики КНДР

Оборонный сектор - один из крупнейших работодателей в КНДР, в нем занято около 2 млн человек, и он, наряду с сельским хозяйством, вносит значительный вклад в северокорейскую экономику. Изначально Пхеньян производил оружие и боеприпасы только для собственной армии, но теперь у него появилось несколько ключевых зарубежных покупателей - в основном в странах Азии и Африки к югу от Сахары. Большинство компонентов для производства оружия КНДР импортирует из других стран, включая Китай и Иран, находящиеся под жесткими санкциями Запада.

Запуск Северной Кореей крылатой ракеты, размещенной на подводной лодке, 28 января 2024 года
Запуск северокорейской крылатой ракеты, размещенной на подводной лодке, 28 января 2024 годаФото: KCNA via REUTERS

"Северная Корея уже давно хочет получить две вещи: первая - легитимность как государства, которой у нее нет, потому что Корейская война (1950-53 годов. - Ред.) юридически еще не закончилась (действует лишь соглашение о перемирии, которое не подписала Южная Корея, а КНДР вышла из него в марте 2013 года. - Ред.). Вторая - устойчивый оборонный сектор и вооруженные силы, способные защитить ее суверенитет", - пояснила Анвита Басу из Fitch Solutions. И добавила, что сделка с Россией помогает укрепить и то, и другое.

Несмотря на важность оборонного сектора, Басу скептически относится к тому, что рядовые северокорейцы выиграют от возможной сделки с Россией по продаже оружия. По ее словам, на протяжении многих лет КНДР в значительной степени зависела от иностранной помощи, чтобы прокормить свое население, и многие люди в стране все еще страдают от недоедания и других проблем со здоровьем.

"Скорее всего, они (рядовые граждане. - Ред.) не получат большой выгоды, поскольку Северная Корея остается автократическим государством с высоким уровнем коррупции, - продолжает Басу. - В то же время дополнительные доходы оборонного сектора улучшат возможности Пхеньяна по внешнему финансированию - так что доступ к импорту продовольствия и технологий может стать проще". Ожидается, что КНДР получит от продажи артиллерийских снарядов в Россию прибыль в размере не менее 1 млрд долларов, сообщило агентство Bloomberg, в то время как баллистические ракеты, заказанные, по его данным, Москвой, обычно стоят несколько миллионов долларов.

Женщины везут на тачке капусту в Пхеньяне
После десятилетий изоляции Северная Корея остается одной из беднейших стран АзииФото: Ed Jones/AFP/Getty Images

В этой связи Анвита Басу задалась вопросом, насколько велика в чистых деньгах сумма возможной сделки, или же она является частью бартерного соглашения, в рамках которого КНДР получит современные российские вооружения и экономическую помощь.

Возможные поставки оружия могут привести к более тесному альянсу России и КНДР

Глава отдела в Fitch Solutions также напомнила, что, наряду с Россией, Северная Корея известна своими передовыми возможностями в сфере кибератак, власти в Пхеньяне готовят для этих целей тысячи хакеров. "Так что это может стать еще одной областью для совместной работы сторон в будущем", - предположила Басу.

В знак того, что Москва и Пхеньян стремятся к дальнейшему укреплению связей, президент России Владимир Путин выразил готовность посетить Северную Корею в ближайшем будущем, сообщило на прошлой неделе ЦТАК, государственное информагентство КНДР. Это будет его первый визит в Пхеньян с 2000 года. В сентябре Ким Чен Ын побывал с визитом на российском Дальнем Востоке, в ходе которого провел переговоры с Путиным.

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