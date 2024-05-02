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Кулеба назвал необходимыми контакты с РФ в перспективе

Ольга Лебедева
2 мая 2024 г.

По мнению главы МИД Украины, участие России в мирных переговорах возможно после успехов ВСУ и консолидации союзников Украины. Пока нельзя рассчитывать на добрую волю РФ, поэтому она не приглашена на саммит в Швейцарии.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий КулебаФото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

Взаимодействие с российской стороной по прекращению ее войны против Украины будет необходимо после выполнения двух условий - успеха ВСУ на поле боя и создания коалиции стран, разделяющих принципы и подходы в международной политике. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Foreign Policyв среду, 1 мая.

На вопрос журналиста о смысле проведения Глобального саммита мира без участия России украинский политик отметил, что такая точка зрения была бы логичной, если рассматривать войну РФ против Украины с помощью учебников по дипломатии, заявляющих о необходимости двух сторон для ведения переговоров.

Коммуникация с РФ возможна после успехов ВСУ и консолидации союзников

По его словам, на данный момент Украина не видит смысла звать Россию на запланированный на июнь глобальный саммит мира в Швейцарии, поскольку нет никаких гарантий в ее намерениях "действовать в духе доброй воли". При этом он сослался на опыт переговоров с РФ в 2014-2022 годах. "Тогда у нас было почти 200 раундов переговоров с Россией в различных форматах, с посредниками и на двусторонней основе. Но ничего не сработало. Это закончилось полномасштабным вторжением", - напомнил он.

При этом есть только два способа создать такую ситуацию, когда РФ будет искренним переговорщиком. "Первый − это успех на поле боя. Второй − это если у нас будет коалиция стран, которые разделяют одинаковые принципы и подходы. И поэтому этот саммит не имеет целью привлечь Россию − его цель в том, чтобы объединить страны, которые разделяют принципы и подходы", - отметил он. Целью саммита в Швейцарии, по словам Кулебы, как раз и является создание такой коалиции.

"После этого может происходить коммуникация с Россией, и Россия может принять участие в переговорах. Ведь вы правы: в конечном итоге невозможно положить конец войне без участия обеих сторон", − добавил глава МИД Украины.

Саммит мира пройдет в июне без России

Глобальный саммит мира по Украине пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток,  расположенном вблизи Люцерна. Ожидается, что в конференции примут участие 80-100 стран. Встреча на высшем уровне должна напоминать по формату четыре предыдущие конференции по мирному урегулированию в Украине, которые в 2023 году прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а 14 января 2024 года - в Давосе.

По данным СМИ, на встречу в Бюргеншток Украина пригласила также председателя КНР Си Цзиньпина. Россию на саммит в Швейцарии, где будут обсуждать возможности окончания ее войны против Украины, не пригласили. В Москве в свою очередь заявили, что без участия РФ подобная встреча не будет иметь смысла.

 

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