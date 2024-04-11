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Путин раскритиковал конференцию по Украине в Швейцарии

Ася Миллер
11 апреля 2024 г.

Москва не готова к переговорам в условиях "навязывания ей каких бы то ни было схем", заявил Владимир Путин.

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Владимир Путин
Владимир ПутинФото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/dpa/picture alliance

Президент России Владимир Путин раскритиковал глобальный саммит мира по Украине,который намечено провести 15-16 июня в Швейцарии при участии лидеров стран Запада и украинского президента Владимира Зеленского. Москва готова к переговорам по Украине, но только на своих условиях, заявил Путин на встрече с правителем Беларуси Александром Лукашенко в четверг, 11 апреля. "Нас не приглашают, а говорят, что мы отказываемся. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы "за", но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью", - цитирует российского президента агентство "Интерфакс".

Глобальный саммит мира в Швейцарии состоится в том же формате, что и четыре предыдущие конференции по мирному урегулированию в Украине, которые прошли в 2023 году в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а также 14 января 2024 года - в Давосе. Представителей Москвы на нем не будет, так как, по словам Владимира Зеленского, "необходимо, чтобы они ничего не заблокировали". В свою очередь посольство России в Швейцарии заявило, что российская сторона "даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие его не примет".

"Формула мира" Владимира Зеленского

Одной из тем обсуждения в Швейцарии станет так называемая "формула мира", предложенная Владимиром Зеленским.Этот план содержит десять пунктов, в том числе вывод войск РФ со всей территории Украины, наказание российских военных преступников, выплату Россией репараций Украине и предоставление Киеву международных гарантий безопасности. Москва же настаивает на удержании контроля над оккупированными территориями, а также на отказе Украины от членства в НАТО и ее полной "демилитаризации".

В беседе с Лукашенко Владимир Путин также заявил, что недавняя российских ударов по энергообъектам Украины - это часть процесса "демилитаризации", так как эти объекты напрямую влияют на работу оборонно-промышленного комплекса страны. Путин добавил, что удары по энергообъектам являются якобы вынужденной зеркальной мерой на аналогичные атаки со стороны ВСУ, а ранее российская армия, как утверждает глава Кремля не прибегала к ним - из "гуманитарных соображений".

 

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