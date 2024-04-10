Замгенсека НАТО: России "нельзя доверять" в переговорах

Москва заинтересована не столько в мире, сколько в перемирии для перевооружения и последующего возвращения к конфликту, уверен Мирча Джоанэ. Он отметил, что страны НАТО не готовы к возможной войне.

России "нельзя доверять", когда речь идет о мирных переговорах. Об этом заместитель генерального сенкретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил в эксклюзивном интервью британской радиостанции LBC во вторник, 9 апреля. "Даже если они (власти России – Ред.) со временем начнут говорить о мире, то речь будет не о мире как таковом, а о перемирии для перевооружения и последующего возвращения", - пояснил он.

Готовиться к "чему-то близкому к войне"

Джоанэ отметил, что в последние годы члены НАТО "пренебрегали обороной", в результате чего страны, включая Великобританию, оказались не готовы к возможной войне. "Мы пренебрегали обороной, потому что верили, все мы верили, что живем в более спокойном мире. А теперь мы жестоко просыпаемся в новой реальности", - указал он, добавив, что , что "никто не готов в полной мере" к объявлению международного конфликта с участием НАТО.

Джоанэ назвал неизбежным вступление Украины в ЕС и НАТО и выразил уверенность, что США по-прежнему будет сотрудничать с альянсом, даже если Дональд Трамп победит на предстоящих президентских выборах.

Разное представление о мире

Москва в последнее время неоднократно говорила, что открыта к мирным переговорам, но на своих условиях, в числе которых - признание за ней территорий, захваченных после начала прямого военного конфликта. Украина требует безоговорочного вывода российских войск, выплаты компенсаций и возвращения к общепризнанным границам 1991 года.

Последний раунд мирных переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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