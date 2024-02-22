Гарантии безопасности или "политический трамплин" в НАТО?

Украина подписала соглашения о безопасности с Великобританией, Германией, Францией и Данией. DW выясняла, можно ли их назвать "гарантиями безопасности" и насколько они приближают Украину к НАТО.

На саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года, несмотря на настойчивые просьбы Киева и некоторых других столиц, Украину формально так и не пригласили в альянс. Зато была подписана Совместная декларация G7 о поддержке Украины, где речь шла о "гарантиях безопасности". Следствием этой декларации стали подписанные соглашения о безопасности между Украиной и Великобританией 12 января в Киеве, с Германией и Францией - 16 февраля в Берлине и Париже, с Данией - 22 февраля.

Пустые обещания или реальная безопасность?

Подписав такие соглашения, Украине больше не придется всякий раз просить партнеров о военной помощи. Киев должен получать ее автоматически как в случае новой агрессии, так и во время нынешнего полномасштабного вторжения России в Украину.

Абстрактная фраза "столько, сколько будет нужно", которую в последнее время постоянно повторяют западные лидеры, говоря о помощи Украине, теперь приобрела конкретику. На бумаге уже зафиксированы суммы, период и виды помощи. Соглашения рассчитаны на 10 лет. Так, уже в этом году Лондон должен предоставить Киеву 2,5 миллиарда фунтов, Париж - до трех миллиардов евро военной помощи, а Берлин - рекордные более семи миллиардов евро финансовой и военной помощи. Также закреплен механизм экстренного - в течение 24 часов - реагирования и предоставление Украине дополнительной неотложной помощи в случае повторной агрессии. Большинство опрошенных DW экспертов считают подписанные соглашения о безопасности более, чем просто символическим достижением.

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон после подписания соглашения о безопасности Фото: Thibault Camus/AP Photo/picture alliance

"Это не статья 5 (эта статья Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одно государство блока является нападением на всех других членов альянса. - Ред.). Но это своего рода переходное состояние и политический трамплин для страны. Была ли такая ситуация у нас в феврале 2022 года? Нет, мы сомневались, предоставить ли Украине противотанковые ракеты, не говоря уже о танках и истребителях F-16. В случае же повторного вторжения в Украину в будущем эти соглашения поставят нас в совсем другие условия сразу же - в первый день этого вторжения", - пояснил в интервью DW британский военный аналитик Шашанк Джоши.

По его словам, соглашения о безопасности призваны действовать в переходный период - между сегодняшним днем, когда Украина находится в состоянии войны и вступление в НАТО маловероятно, и будущем, где это станет возможным.

Не замена членства Украины в НАТО

Тема вступления Украины в НАТО до сих пор вызывает споры среди стран-членов альянса. Это заметно и по текстам подписанных документов о безопасности. К примеру, в соглашении с Францией прописана более сильная позиция Парижа по евроатлантической интеграции Украины и четко заявлено о поддержке вступления Украины в НАТО. В соглашении же с Германией - лишь общие слова о том, что Берлин поддерживает стремление Украины к членству. В конце января издание Foreign Policy писало, что именно США и Германия якобы тормозят вступление Украины в НАТО. Но в то же время именно Вашингтон и Берлин оказывают больше всех военной помощи Киеву.

На заседании Совета НАТО - Украина в Вильнюсе Фото: Aytac Unal/AA/picture alliance

"Я вижу прогресс в подписании этих соглашений. Но единственной реальной гарантией безопасности в Европе остается членство в НАТО. Настало время для США и Германии, имеющих наибольшее влияние в дискуссии о том, предоставить ли приглашение Украине на юбилейном 75-м саммите НАТО этим летом", - заявил DW бывший посол США в РФ Майкл Макфол.

По его словам, приглашение - это лишь начало того, что станет долгим процессом, который может длиться годы. Но анонсировать начало процесса в июле означало бы направить мощный сигнал как России, так и украинским солдатам на поле боя.

"Будапештский меморандум 2.0"?

Некоторые обозреватели проводят параллели с Будапештским меморандумом 1994 года, в котором Украина обязалась отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности со стороны США, Великобритании и России, но так и не защитившего Украину от нападения РФ и его последствий.

Большинство опрошенных DW экспертов, однако, считают, что соглашения о безопасности, в отличие от Будапештского меморандума, прописаны лучше, содержат больше конкретики и действительно значительно усиливают Украину. Из слабых мест - не предусмотрена ратификация соглашений парламентами, а их действие может быть прекращено в любое время - нужно только письменно уведомить об этом другую сторону за шесть месяцев.

Это значит, что в случае смены правительства или существенного ухудшения экономической ситуации положения соглашений могут не выполняться. Кроме того, не предусмотрена ответственность за их нарушение.

"Вопрос ратификации может оказаться критическим. Великобритания также испытывает проблемы с армией, поэтому могут возникнуть аргументы против соглашения с Украиной, особенно против ее многолетнего характера. Разве можно предсказать будущее? Нельзя знать, в какой экономической ситуации Великобритания окажется через два года с нынешней инфляцией и экономической ситуацией в мире", - предупреждает в интервью DW эксперт по оборонным исследованиям из лондонского King's College Марина Мирон.

Впрочем, Великобритания и Германия вряд ли нарушат соглашение, считают эксперты, ведь в этих странах и власть, и ключевые оппозиционные силы стоят на стороне Украины. Но в отношении Франции и других стран, с которыми еще ведутся переговоры о подписании схожих соглашений, прежде всего США и Нидерландов, такой уверенности нет.

Тем не менее, военные и политики, с которыми общалась DW, настроены оптимистично. "Само по себе соглашение по безопасности является очень-очень хорошим знаком, ведь оно еще раз подчеркивает, насколько сильно Германия поддерживает Украину. Тот факт, что другие страны последуют ее примеру, также в очередной раз демонстрирует солидарность стран ЕС и НАТО и сплоченность Запада в поддержке Украины", - считает генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер (Carsten Breuer).

Совместное производство оружия

По сведениям источников DW, кроме самих документов, были также подписаны секретные приложения по меньшей мере к соглашению о безопасности с Великобританией. Идет ли речь о принципе "boots on the ground", то есть вводе войск союзников в случае катастрофической ситуации в Украине, неизвестно. Пока что западные партнеры рассчитывают на то, что до этого дело не дойдет.

Олаф Шольц на заводе Rheinmetall по произвордству боеприпасов Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Опрошенные DW эксперты считают, что подписанные соглашения о безопасности не следует называть гарантиями безопасности. Достигнутые договоренности позволяют получить больше ресурсов и оружия, а также налаживать совместные производства вооружений. Так, крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен построить в Украине совместное предприятие по производству боеприпасов. Соответствующее соглашение стороны подписали 17 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Новое производство позволит производить ежегодно шестизначное количество снарядов столь необходимого ВСУ 155-мм калибра.

А за несколько дней до этого, 12 февраля, на севере Германии заложили новую фабрику по производству артиллерийских боеприпасов. В первый год здесь будут выпускать 50 тысяч артснарядов. Затем мощность планируется довести до 200 тысяч ежегодно.

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