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Экс-посол США в РФ призвал пригласить Украину в НАТО

Илья Коваль | Роман Гончаренко | Максим Драбок
17 февраля 2024 г.

Членство в НАТО - единственная "реальная гарантия безопасности в Европе", заявил Майкл Макфол в интервью DW. Он призвал США и Германию пригласить Украину вступить в альянс на ближайшем саммите.

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Бывший посол США в РФ Майкл Макфол на Мюнхенской конференции по безопасности, февраль 2024 года
Бывший посол США в РФ Майкл Макфол на Мюнхенской конференции по безопасности, февраль 2024 годаФото: DW

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол призвал НАТО официально пригласить Украину вступить в альянс на предстоящем в июле саммите в Вашингтоне. "Мне кажется, пришло время для США и Германии как самых важных участников этой дискуссии предоставить приглашение (Украине. - Ред.) на саммите НАТО этим летом", - заявил он в интервью корреспонденту DW на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 17 февраля.

Макфол отметил, что приглашение стало бы лишь началом "очень длительного процесса, который может затянуться на годы". "Но анонсировать начало процесса в июле значило бы послать мощный сигнал, в особенности, украинским солдатам на поле боя о том, что они сражаются за более безопасное будущее для своих детей и внуков", - подчеркнул экс-посол.

Макфол: Единственная реальная гарантия безопасности - НАТО

Майкл Макфол поприветствовал подписание президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Киева.

"Новые гарантии безопасности - это прогресс. В то же время единственная реальная гарантия безопасности в Европе - это членство в НАТО", - констатировал он.

Соглашения по гарантиям безопасности для Украины

Cоглашение о гарантиях безопасности между Германией и Украиной было подписано 16 февраля. Оно ставит на договорную основу военную помощь, которую оказывает Берлин Киеву в отражении российской агрессии, и предусматривает ее оказание в случае повторного нападения России на Украину. Соглашение призвано обеспечить безопасность Украины на тот период, пока страна не станет полноправным членом НАТО. В тот же день аналогичное соглашение было подписано между Украиной и Францией.

Ранее, 12 января, соглашение о гарантиях безопасности, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО, подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Великобритания стала первой страной, подписавшей с Украиной договор, предусматривающий быструю и постоянную поддержку ей в случае нового нападения на страну.

Стрим Мюнхенской конференции по безопасности с переводом на русский язык и комментариями журналистов DW по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=B8MR5gqS6Hg

Смотрите также:

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Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
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