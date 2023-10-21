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Шрёдер обвиняет США в срыве переговоров между Украиной и РФ

Евгений Жуков
21 октября 2023 г.

Вину за срыв мирных переговоров Киева и Москвы в марте 2022 года экс-канцлер ФРГ Шрёдер возлагает на Вашингтон. При этом он убеждает, со стороны России для стран Запада "не исходит никакой угрозы".

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Герхард Шрёдер (фото из архива)
Герхард Шрёдер (фото из архива)Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) утверждает, что весной 2022 года Украина не согласилась на переговорах на мир с Россией якобы из-за давления США. "Единственные, кто может урегулировать войну в отношении Украины, - это американцы, - рассказал он в интервью газете Berliner Zeitung, опубликованном в субботу, 21 октября. - На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не согласились на мир, потому что им не дали этого сделать. Они должны были сначала уточнить у американцев все, о чем они говорили".

По словам Шрёдера, участвовавший тогда в переговорах в Стамбуле нынешний министр обороны Украины Рустем Умеров продемонстрировал готовность пойти на целый ряд уступок, в частности отказ от вступления в НАТО и "возвращение русского языка в Донбасс". "Но в итоге ничего не произошло. Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально", - настаивает экс-канцлер, обвиняя США в том, что они "не хотели компромисса между Украиной и Россией".

Шрёдер уверяет, что от РФ не исходит никакой угрозы

При этом, отрицая, что Москва многократно нарушала собственные обязательства, Шрёдер убеждает, что от России не исходит "никакой угрозы". "Этот страх, что русские придут, - абсурден. Как они могут победить НАТО, не говоря уже о том, чтобы оккупировать Западную Европу? - заявил он в интервью. - В Польше, в странах Балтии и уж тем более в Германии - а это, между прочим, все члены НАТО - не нужно думать, что им угрожает опасность. Русские не начнут войну ни с одним членом НАТО".

По словам бывшего главы правительства ФРГ, единственное, чего хотят российские власти -"статус-кво в Донбассе и Крыму - и ничего больше".

В августе 2022 года Герхард Шрёдер, широко критикуемый в Германии за его близость к Кремлю и деятельность в российских госконцернах, заявлял, что неоднократно встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в поисках дипломатического урегулирования войны России с Украиной.

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