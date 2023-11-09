Зеленский назвал условие мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что открыт для мирных инициатив других стран, однако отверг возможность компромисса с РФ. "Почему вы думаете, что страна, находящаяся в состоянии войны, страна, на которую напали, должна быть готова к компромиссу? Российские солдаты должны уйти на свою собственную землю. Они должны уйти. Это реальный способ остановить войну", - подчеркнул он во время выступления по видеосвязи на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке в среду, 8 ноября.

"Если компромиссом станут наши территории, то вы должны понимать, что будет в других регионах, на других континентах. С этого момента повсюду территории других стран будут под угрозой", - добавил Зеленский.

Он отметил, что Украина "готова услышать любые голоса, если они не российские" и предполагают вывод российских войск с украинских территорий. В том числе в Киеве готовы прислушаться к предложениям Бразилии, США, Китая, африканских стран. "Мы говорим, что мы можем разделять ваши идеи, это нормально. Только наши 10 пунктов (украинской формулы мира. - Ред.) - не догма. Но все предложения должны быть основаны на одной идее, иначе мы никогда не найдем решение", - сказал президент Украины.

Даже если США прекратят поддерживать Киев, украинцы продолжат борьбу

Говоря о дискуссиях в США о возможном сокращении военной и финансовой помощи Украине, Зеленский заметил, что некоторые высказывания представителей Республиканской партии "действительно опасные". "Конечно, наши люди боятся таких голосов", - сказал он.

Однако, по словам Зеленского, даже если США изменят свою внешнюю политику, украинцы продолжат сражаться: "Мы будем бороться без вас, вы должны понимать наш народ: свобода - самая важная ценность, которая у нас есть, и никто ее не отдаст, даже если крупные лидеры попытаются нас к этому подтолкнуть".

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