Welt рассказала о причине выхода Украины из переговоров с РФ

Москва и Киев были близки к заключению мира весной 2022 года, но после дополнительных требований России Украина отказалась от переговоров, пишет Welt am Sonntag.

Украина отказалась продолжать мирные переговоры с Россией после встречи в Стамбуле в 2022 году из-за того, что Москва выдвинула дополнительные условия для окончания войны. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщила газета Welt am Sonntag (WamS), со ссылкой на проект мирного соглашения. Издание опубликовало только первую из 17 страниц документа с правками обеих сторон.

По данным WamS, к апрелю 2022 года Москва и Киев в основном договорились об условиях прекращения войны, неразрешенными оставались лишь несколько пунктов, которые должны были лично обсудить президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский. В частности, споры вызвал вопрос о допустимом количестве личного состава и военной техники у украинской армии.

При этом Украина согласилась соблюдать "постоянный нейтралитет", не вступая ни в какие военные союзы, включая НАТО, следует из проекта соглашения от 15 апреля 2022 года. Она обязывалась никогда "не получать, не производить и не приобретать" ядерное оружие, не пропускать на свою территорию иностранное оружие и войска и не предоставлять свою военную инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, другим странам. Кроме того, Украина обязывалась воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах.

Россия, в свою очередь, была согласна на то, чтобы пять постоянных членов Совета Безопасности ООН - США, Великобритания, Франция, Китай и сама РФ - предоставили Украине гарантии безопасности при условии их нераспространения на аннексированные Крым и Севастополь. При этом в проекте отсутствовал консенсус по поводу Донбасса.

WamS отмечает, что в апреле 2022 года стороны были как никогда близки к заключению мира, однако после "многообещающего" саммита в Стамбуле Москва выдвинула дополнительные требования, на которые Киев уже не согласился. Среди них было требование сделать русский язык вторым официальным языком в Украине, отменить взаимные санкции и прекратить иски в международных судах.

Кремль отрицает срыв соглашения с Украиной по вине России

Комментируя публикацию WamS, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина вышла из переговорного процесса весной 2022 года в результате прямого давления властей Великобритании. "Все остальное - простые рассуждения", - сказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждала, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "запретил" Киеву подписывать мирные соглашения с Москвой. Версия Захаровой была реакцией на слова главы украинской делегации на стамбульских переговорах с РФ Давида Арахамии в интервью телеканалу 1+1. Арахамия тогда сказал: "Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать - и давайте будем просто воевать".

Джонсон назвал "полной чушью и российской пропагандой" утверждения российских чиновников о том, что он сорвал мирные переговоры между Россией и Украиной весной 2022 года. В интервью газете The Times политик заявил, что в ходе беседы с Владимиром Зеленским после стамбульских переговоров между Киевом и Москвой в марте 2022 года он был "обеспокоен характером любого возможного соглашения" и пообещал поддержать Украину "на тысячу процентов".