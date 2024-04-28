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РФ получает компоненты для оружия через союзников Украины

Жан Рофе
28 апреля 2024 г.

По данным The Insider, конденсаторы, используемые для производства ракет и беспилотников, ввозятся в Россию не только через Китай и Гонконг, но и через некоторые страны ЕС.

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Дрон-камикадзе "Шахед" (фото из архива)
Дрон-камикадзе "Шахед" (фото из архива)Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Российские компании импортируют танталовые конденсаторы, которые используются для производства ракет и беспилотников, через целый ряд стран, включая государства-союзники Украины. Об этом говорится в расследовании The Insider, опубликованном в субботу, 27 апреля.

Как отмечает издание, танталовые конденсаторы являются незаменимым элементом электроники и практически не производятся в России. Однако, несмотря на санкции, их дефицита в стране не испытывает ни одна отрасль, даже военная. "Хотя такие конденсаторы могут использоваться практически в любой электронике, достоверно известно, что импортные детали идут в вооружения, которые Россия применяет против Украины, - например в дроны-камикадзе типа "Шахед", разведывательные беспилотники "Корсар" и ракеты X-101", - пишут журналисты со ссылкой на анализ сбитой в Украине российской техники.

Среди деталей ракет и беспилотников, которые удалось идентифицировать, - конденсаторы производства Kyocera AVX, Vishay и KEMET Corporation. Все эти компании имеют головные офисы в США, однако их продукция продолжает поступать в РФ благодаря сети перепродаж.

Детали из Сальвадора, Израиля и Мексики

Одно из лидирующих мест в мире по экспорту конденсаторов занимает Сальвадор, где находится завод японско-американской Kyocera AVX. Как выяснил The Insider, именно произведенными в Сальвадоре конденсаторами копании Kyocera AVX оснащены российские ракеты. В 2021 году четверть всех поставок конденсаторов приходила в РФ из Сальвадора напрямую. Теперь их, вероятно, везут через Китай - значительная часть конденсаторов, которые пришли в Россию из Китая в 2023 году, в графе "страна происхождения" в таможенных базах имеет отметку "Сальвадор".

Продукция американской Vishay, которая создается на заводе в Израиле, попадает в РФ главным образом из Китая и Гонконга, но также с Кипра и из Венгрии. По подсчетам журналистов, в 2023 году в Россию поступило танталовых конденсаторов производства израильского завода Vishay примерно на 1,3 млн долларов. В ответ на вопрос The Insider об использовании конденсаторов Vishay в российских вооружениях компания сообщила, что заблокировала поставки в РФ вскоре после начала войны в Украине.

В тройку лидеров по объему ввоза танталовых конденсаторов в Россию входит Мексика, где находится производство американской Kemet. За 2023 год, по данным The Insider, в Россию было завезено танталовых конденсаторов Kemet на сумму не менее 6 млн долларов. Конденсаторы попадают в Венгрию из Гонконга, а затем с помощью венгерской компании Matrix Metal Group ввозятся в Россию.

Помощь литовских брокеров

Ввозить в РФ танталовые конденсаторы - как и некоторые другие подсанкционные товары - помогают литовские таможенные брокеры, говорится в расследовании. Изданию удалось установить две компании из Литвы, которые участвовали в поставках конденсаторов, - Vinges Terminalas и Autoverslo Logistika. Они не только оформляли бумаги для таможни, но и ввозили детали в Литву, чтобы потом переправить их в Россию. Компании на запросы журналистов не ответили.

 

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