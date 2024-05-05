  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыГлобальные темы

"Красные линии" НАТО для вступления в войну в Украине

Сергей Куприков
5 мая 2024 г.

Страны НАТО теоретически могут отправить войска в Украину в двух случаях, сообщает итальянское издание La Repubblica.

https://p.dw.com/p/4fWPw
На учениях НАТО в Румынии
На учениях НАТОФото: Baris Seckin/AA/picture alliance

Страны НАТО в "конфиденциальной форме" установили две "красные линии", при пересечении которых возможно прямое вмешательство Североатлантического альянса в войну в Украине. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает итальянское издание La Repubblica со ссылкой на источники. При этом оно отмечает, что никаких оперативных планов НАТО не разрабатывает.

Первая "красная линия" касается угрозы прорыва Россией линии обороны Украины и участия в войне третьей страны, а именно - Беларуси, пишет La Repubblica. ВСУ, говорится в материале, не могут полностью контролировать украинско-белорусскую границу, что создает условия для прорыва ВС РФ в коридор между Украиной и Беларусью. Как предполагает газета, "тогда Минск будет напрямую вовлечен в военный спор", а "его войска и арсенал будут иметь решающее значение для Москвы". И это обстоятельство может активизировать действия НАТО в пользу Украины, указывается в статье.

Вторая "красная линия" по данным La Repubblica, - это возможная провокация России против стран Балтии, Польши или "целенаправленное нападение на Молдову".

НАТО готовится к конфликту с "практически равным противником"

По данным газеты, НАТО начала готовиться к войне с Россией силами всей коалиции. В качестве примера издание приводит начавшиеся в конце января в Европе четырехмесячные крупнейшие с 1988 года учения альянса Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник"), симулирующие конфликт с "практически равным противником". В учениях задействованы около 90 000 человек. По информации агентства dpa, сценарий маневров Steadfast Defender - нападение России на территорию союзников, которое приводит в действие статью 5 договора НАТО о коллективной обороне.

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что западные сухопутные войска могут быть задействованы в Украине. Однако многие члены альянса, в том числе Германия, сразу отвергли эту идею. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также исключил возможность отправки боевых подразделений альянса в Украину.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

"Торнадо" 51-й эскадрильи тактических ВВС "Иммельман"

Air Defender 2023 - учения НАТО в небе над Германией

Air Defender 2023 - учения НАТО в небе над Германией

250 самолетов из 25 стран, около 10 тысяч военнослужащих, более 2000 боевых вылетов - НАТО проводит в воздушном пространстве Германии крупнейшие авиаучения в истории альянса.
Политика15 июня 2023 г.10 фото
external

Готова ли НАТО к нападению России и как Альянс помогает Украине - интервью с главой МИД Латвии

Готова ли НАТО к нападению России и как Альянс помогает Украине - интервью с главой МИД Латвии

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш уверен, что Украина может выиграть войну против РФ. И помощь НАТО играет особую роль. На этом фоне страны альянса увеличивают и собственные расходы на оборону, чтобы остановить российскую военную машину, отметил в программе Conflict Zone глава МИД. Он полагает, что НАТО придется еще 20 лет сдерживать Россию, чтобы не дать ей реализовать агрессивные замыслы.
Политика1 апреля 2024 г.26:01 мин.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, июнь 2021 года

Турция в НАТО: непредсказуемый второй номер альянса

Турция в НАТО: непредсказуемый второй номер альянса

Турцию, имеющую вторую по численности армию в НАТО, часто критикуют союзники за односторонние действия. Но несмотря на разные трения, Анкара и альянс незаменимы друг для друга, уверены эксперты.
Политика22 апреля 2024 г.
Показать еще