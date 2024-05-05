"Красные линии" НАТО для вступления в войну в Украине

Страны НАТО в "конфиденциальной форме" установили две "красные линии", при пересечении которых возможно прямое вмешательство Североатлантического альянса в войну в Украине. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает итальянское издание La Repubblica со ссылкой на источники. При этом оно отмечает, что никаких оперативных планов НАТО не разрабатывает.

Первая "красная линия" касается угрозы прорыва Россией линии обороны Украины и участия в войне третьей страны, а именно - Беларуси, пишет La Repubblica. ВСУ, говорится в материале, не могут полностью контролировать украинско-белорусскую границу, что создает условия для прорыва ВС РФ в коридор между Украиной и Беларусью. Как предполагает газета, "тогда Минск будет напрямую вовлечен в военный спор", а "его войска и арсенал будут иметь решающее значение для Москвы". И это обстоятельство может активизировать действия НАТО в пользу Украины, указывается в статье.

Вторая "красная линия" по данным La Repubblica, - это возможная провокация России против стран Балтии, Польши или "целенаправленное нападение на Молдову".

НАТО готовится к конфликту с "практически равным противником"

По данным газеты, НАТО начала готовиться к войне с Россией силами всей коалиции. В качестве примера издание приводит начавшиеся в конце января в Европе четырехмесячные крупнейшие с 1988 года учения альянса Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник"), симулирующие конфликт с "практически равным противником". В учениях задействованы около 90 000 человек. По информации агентства dpa, сценарий маневров Steadfast Defender - нападение России на территорию союзников, которое приводит в действие статью 5 договора НАТО о коллективной обороне.

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что западные сухопутные войска могут быть задействованы в Украине. Однако многие члены альянса, в том числе Германия, сразу отвергли эту идею. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также исключил возможность отправки боевых подразделений альянса в Украину.