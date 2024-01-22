НАТО начинает самые крупные учения со времен холодной войны

В учениях Steadfast Defender, которые продлятся до конца мая, будут задействованы около 90 000 человек. Последние сравнимые учения НАТО провело в 1988 году.

Североатлантический альянс начинает в понедельник, 22 января, крупнейшие за последние десятилетия четырехмесячные учения Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник"), симулирующие конфликт с "практически равным противником". В учениях будут задействованы около 90 000 человек. В них примут участие все страны НАТО и кандидат на вступление в альянс - Швеция. Маневры, которые продлятся до конца мая, охватят европейскую территорию от Норвегии до Румынии. По информации агентства dpa, сценарий маневров Steadfast Defender - нападение России на территорию союзников, которое приводит в действие статью 5 договора НАТО о коллективной обороне.

До сих пор самыми крупными маневрами последних десятилетий считались Trident Juncture ("Единый трезубец"), в которых в 2018 году приняли участие более 50 тыс. военнослужащих. Последние сравнимые учения НАТО провело в 1988 году, задействовав в них более 125 тыс. солдат.

Масштабные учения - это демонстрация новой готовности НАТО

В Steadfast Defender 2024 также примут участие более 50 кораблей, от авианосцев до эсминцев, а также более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и не менее 1,1 тыс. боевых машин, включая 133 танка и 533 боевые машины пехоты. Как заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе Кристофер Каволи, учения покажут, что НАТО может проводить и поддерживать сложные операции на суше, море, в воздухе, киберпространстве и космосе "в течение нескольких месяцев, на протяжении тысяч километров, от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы и в любых условиях".

По словам главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра, такой масштаб учений - это демонстрация новой готовности альянса. "Это рекордное количество войск, которое мы можем задействовать и провести учения в таких масштабах, по всему альянсу, через океан, от США до Европы", - сказал он. Кроме того, глава Военного комитета подчеркнул, что война - дело не только военных: "Когда дело доходит до войны, как мы видим в Украине, - это затрагивает все общество".

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