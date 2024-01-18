Военный комитет НАТО: Мы готовы к нападению России

Североатлантический альянс готов к возможному нападению России. Об этом на совместной пресс-конференции в четверг, 18 января, в Брюсселе заявили председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. "Мы - оборонительный союз, так что мы должны быть готовы, и мы готовы. При этом мы совершенствуемся, повышаем уровень готовности, с большей численностью персонала с лучшими навыками в определенных областях", - сказал Бауэр.

Представители командования НАТО напомнили, что в стратегии и планах альянса описаны две угрозы - Россия и террористические группы. "Планы, которые мы разработали и которые были утверждены в Вильнюсе, направлены на противодействие угрозе со стороны России", - уточнил глава Военного комитета НАТО.

Со своей стороны, Каволи просто сказал: "Да, мы готовы". При этом он объявил о начале в феврале крупнейших за последние десятилетия четырехмесячных учений, симулирующих конфликт с "практически равным противником", в которых будут задействованы около 90 000 человек. Маневры охватят европейскую территорию от Норвегии до Румынии. По информации агентства dpa, сценарий маневров Steadfast Defender - нападение России на территорию союзников, которое приводит в действие статью 5 договора НАТО о коллективной обороне.

По словам Бауэра, такой масштаб учений - это демонстрация новой готовности альянса. "Это рекордное количество войск, которое мы можем задействовать и провести учения в таких масштабах, по всему альянсу, через океан, от США до Европы", - сказал он. Кроме того, глава Военного комитета подчеркнул, что война - дело не только военных: "Когда дело доходит до войны, как мы видим в Украине, - это затрагивает все общество".

В Брюсселе 17 и 18 января прошла встреча высших военачальников стран НАТО.

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