НАТО изучает возможность увеличения контингента в Косово

НАТО проводит переоценку уровня своего военного присутствия на Западных Балканах и рассматривает возможность увеличения своего контингента в Косово, сообщил на пресс-конференции в Приштине в понедельник, 20 ноября, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. "В настоящее время мы рассматриваем вопрос, требуется ли нам увеличить присутствие войск на постоянной основе, чтобы гарантировать, что ситуация не выйдет из-под контроля и не приведет к новому насильственному конфликту в Косово или во всем регионе", - заявил Столтенберг.

Международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово (KFOR), действуют с 1999 года и насчитывают более 4500 военнослужащих из 27 стран, напоминает агентство Reuters. После обострения ситуации в регионе в октябре этого года НАТО направила в Косово дополнительно около 200 солдат.

Обострение конфликта в Косово

Подавляющее большинство населения Косово, составляющего 1,8 млн человек, - этнические албанцы. В стране также проживают 120 тысяч сербов, в основном на севере. В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило свою независимость от Сербии. Ее признали более 100 государств, включая Германию. Сербия в это число не входит и по-прежнему пытается вернуть свою бывшую провинцию.

Около 50 тысяч сербов, живущих на севере Косово, не признают институты Приштины и считают Белград своей столицей, отмечает Reuters. На этой почве в регионе регулярно возникают конфликты. В сентябре власти Косово сообщили, что полиция вступила в бой с 30 вооруженными сербами, которые ворвались в косовскую деревню Баньска и забаррикадировались в сербском православном монастыре. Трое нападавших и один полицейский были убиты.

В 2022 году конфликт обострялся, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады, после чего власти Косово отложили введение новых правил. Тем не менее столкновения регулярно возникают вновь.

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