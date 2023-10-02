НАТО отправит в Косово еще около 200 британских военных

В связи с напряженной ситуацией в Косово НАТО направляет в эту страну дополнительно около 200 британских солдат из 1-го батальона Королевского полка принцессы Уэльской. Они будут размещены там в составе миротворческих сил KFOR наряду с 400 британскими военными, уже находящимися в Косово для проведения учений, сообщил в воскресенье, 1 октября, официальный представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт. По его словам, другие союзники также увеличат свои контингенты KFOR. Подразделение британской армии было направлено в распоряжение командующего силами НАТО в Косово по специальному запросу командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Кристофера Каволи.

В качестве причин для усиления контингента альянс называет нападение на косовских полицейских 24 сентября и рост напряженности в регионе. НАТО призывает Белград и Приштину к диалогу ради достижения "прочного мира". "Развертывание 1-го батальона Королевского полка принцессы Уэльской демонстрирует оперативность вооруженных сил Великобритании. Мы продолжаем оставаться важной частью НАТО, делясь своим военным опытом и мощью", - заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Энтони Радакин. Расширение поддержки Лондоном миротворческих сил в Косово подчеркивает непоколебимую приверженность Великобритании Североатлантическому альянсу и безопасности региона Западных Балкан, добавил он.

Эскалация в Косово после нападения на полицию

Ситуация на севере Косово осложнилась неделей ранее. Власти Косово заявили, что полиция вступила в бой с 30 вооруженными сербами, которые в ночь на 24 сентября ворвались в косовскую деревню Баньска и забаррикадировались в сербском православном монастыре. Трое нападавших и один полицейский были убиты.

Подавляющее большинство населения Косово, составляющего 1,8 млн человек, - этнические албанцы. Кроме того, в стране проживают 120 тысяч сербов, в основном на севере. В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило свою независимость от Сербии. Более 100 стран, включая Германию, признали ее независимость, но не Сербия, которая по-прежнему пытается вернуть свою бывшую провинцию.

Миротворческая миссия НАТО KFOR действует с июня 1999 года. Силы для KFOR предоставляют 28 стран. Обязательства Великобритании перед KFOR были продлены в мае 2023 года, когда министр по делам Вооруженных сил Джеймс Хиппи объявил, что Лондон будет продолжать вносить свой вклад в миссию НАТО на Западных Балканах по крайней мере до 2026 года.

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