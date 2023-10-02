  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
ПолитикаКосово

НАТО отправит в Косово еще около 200 британских военных

Роман Сулима
2 октября 2023 г.

Солдаты из Королевского полка принцессы Уэльской пополнят силы миротворческой миссии НАТО KFOR на фоне обострения конфликта между Сербией и Косово.

https://p.dw.com/p/4X1nA
Участники миротворческой миссии KFOR в Приштине
Участники миссии KFOR (фото из архива)Фото: Arif Hudaverdi Yaman/AA/picture alliance

В связи с напряженной ситуацией в Косово НАТО направляет в эту страну дополнительно около 200 британских солдат из 1-го батальона Королевского полка принцессы Уэльской. Они будут размещены там в составе миротворческих сил KFOR наряду с 400 британскими военными, уже находящимися в Косово для проведения учений, сообщил в воскресенье, 1 октября, официальный представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт. По его словам, другие союзники также увеличат свои контингенты KFOR. Подразделение британской армии было направлено в распоряжение командующего силами НАТО в Косово по специальному запросу командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Кристофера Каволи.

В качестве причин для усиления контингента альянс называет нападение на косовских полицейских 24 сентября и рост напряженности в регионе. НАТО призывает Белград и Приштину к диалогу ради достижения "прочного мира". "Развертывание 1-го батальона Королевского полка принцессы Уэльской демонстрирует оперативность вооруженных сил Великобритании. Мы продолжаем оставаться важной частью НАТО, делясь своим военным опытом и мощью", - заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Энтони Радакин. Расширение поддержки Лондоном миротворческих сил в Косово подчеркивает непоколебимую приверженность Великобритании Североатлантическому альянсу и безопасности региона Западных Балкан, добавил он.

Эскалация в Косово после нападения на полицию

Ситуация на севере Косово осложнилась неделей ранее. Власти Косово заявили, что полиция вступила в бой с 30 вооруженными сербами, которые в ночь на 24 сентября ворвались в косовскую деревню Баньска и забаррикадировались в сербском православном монастыре. Трое нападавших и один полицейский были убиты.

Подавляющее большинство населения Косово, составляющего 1,8 млн человек, - этнические албанцы. Кроме того, в стране проживают 120 тысяч сербов, в основном на севере. В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило свою независимость от Сербии. Более 100 стран, включая Германию, признали ее независимость, но не Сербия, которая по-прежнему пытается вернуть свою бывшую провинцию.

Миротворческая миссия НАТО KFOR действует с июня 1999 года. Силы для KFOR предоставляют 28 стран. Обязательства Великобритании перед KFOR были продлены в мае 2023 года, когда министр по делам Вооруженных сил Джеймс Хиппи объявил, что Лондон будет продолжать вносить свой вклад в миссию НАТО на Западных Балканах по крайней мере до 2026 года.

Смотрите также:

Что происходит в Косове и какую роль играет KFOR

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Это настоящий Hard Talk: премьер-министр Сербии Ана Брнабич в интервью DW - Conflict Zone на русском

Это настоящий Hard Talk: премьер-министр Сербии Ана Брнабич в интервью DW - Conflict Zone на русском

Такие интервью - настоящая редкость. Ведущий программы DW Conflict Zone Тим Себастиан задает по-настоящему острые вопросы и не стесняется перебивать свою собеседницу - премьер-министра Сербии Ану Брнабич.
Политика20 ноября 2018 г.26:03 мин.
external

Бегство от нищеты: косовары массово покидают свою страну (12.04.2015)

Бегство от нищеты: косовары массово покидают свою страну (12.04.2015)

Тысячи граждан Косово покидают родную страну из-за бедности и отсутствия перспектив. Большинство из них устремляется в Германию, где мигранты надеются получить убежище или работу.
Политика12 апреля 2015 г.03:19 мин.
Косовские сербы блокируют дороги

Смогут ли ЕС и США разрешить конфликт между Косово и Сербией?

Смогут ли ЕС и США разрешить конфликт между Косово и Сербией?

В конце февраля Белград и Приштина согласились на компромиссное предложение, над которым Брюссель и Вашингтон работали несколько месяцев. Ждать ли прорыва в урегулировании многолетнего конфликта вокруг Косово?
Конфликты17 марта 2023 г.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент США Джо Байден выступает в Белом доме

Президент США пообещал Украине дальнейшую помощь

Политика2 октября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Украинские военные под Бахмутом

Война, день 584-й: создание Альянса оборонной промышленности

Война, день 584-й: создание Альянса оборонной промышленности

Конфликты30 сентября 2023 г.
Пара прогуливается на фоне разрушений в Мариуполе

Что рассказывают жители оккупированных РФ территорий Украины

Что рассказывают жители оккупированных РФ территорий Украины

Конфликты30 сентября 2023 г.
Предупреждающий о минах плакат на полевой дороге в Житомирской области

Война, день 583-й: помощь Швейцарии в разминировании Украины

Война, день 583-й: помощь Швейцарии в разминировании Украины

Конфликты29 сентября 2023 г.
Беженцы из Нагорного Карабаха в армянском приграничном селе Корнидзор

Что рассказывают беженцы из Нагорного Карабаха в Армении

Что рассказывают беженцы из Нагорного Карабаха в Армении

Общество29 сентября 2023 г.
external

Барахолка в Алматы

Барахолка в Алматы

Экономика и бизнес29 сентября 2023 г.04:30 мин.
external

Массовый исход из Нагорного Карабаха продолжается

Массовый исход из Нагорного Карабаха продолжается

Политика29 сентября 2023 г.02:54 мин.
На главную страницу