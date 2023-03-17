Смогут ли ЕС и США разрешить конфликт Косово и Сербии?

В конце февраля Белград и Приштина согласились на компромиссное предложение, над которым Брюссель и Вашингтон работали несколько месяцев. Ждать ли прорыва в урегулировании многолетнего конфликта вокруг Косово?

Президент России Владимир Путин неоднократно использовал давний спор между Сербией и ее бывшей провинцией Косово в качестве оправдания своего нападения на Украину. Запад позволил Косово, которое населяют почти исключительно албанцы, отделиться от Сербии 15 лет назад. Поэтому теперь он должен, по мнению Путина, позволить России "вернуть" территории, которые якобы исторически ей принадлежали, такие как Крым или восточная Украина. Сейчас, спустя десятилетия, Запад спешит окончательно урегулировать конфликт вокруг Косово, чтобы, в том числе, лишить кремлевского правителя этого фиктивного аргумента.

Результатом усилий стал германо-французский план урегулирования конфликта - компромиссное предложение от ноября 2022 года, которое было представлено как позиция ЕС в конце февраля 2023 года. Суть документа из одиннадцати пунктов: обе стороны взаимно признают свои национальные документы и символы. Сербия отказывается от блокады членства Косово в международных организациях, включая ООН. Косово, со своей стороны, разрешает деятельность Ассоциации сербских общин в Косово (своего рода зонтичной организации, создаваемой для того, чтобы заниматься проблемами сербов в десяти муниципалитетах, где они составляют большинство населения. - Ред.), о которой спорят уже десять лет, и гарантирует особую защиту многочисленных средневековых сербских православных церквей и монастырей.

США также поддерживают это предложение. Высокопоставленные дипломаты из Брюсселя и Вашингтона уже несколько недель совершают паломничество в Белград и Приштину, чтобы убедить Сербию и Косово принять эти предложения. И если верить сообщениям СМИ двух западнобалканских стран, западные посланники отчетливо пригрозили политической и экономической изоляцией, если их последнее предложение - как это часто бывало в прошлом - будет вновь отвергнуто.

Боррель заявляет о прорыве

27 февраля 2023 года президент Сербии Александр Вучич и глава правительства Косово Альбин Курти встретились лицом к лицу в Брюсселе при посредничестве ЕС. В конце встречи верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о прорыве: обе стороны приняли подготовленный ЕС документ о посредничестве. Теперь открыта дверь для окончательного урегулирования этого затянувшегося конфликта.

Встреча президента Сербии и главы правительства Косово при участии европейских посредников Фото: Johanna Geron/REUTERS

Но после возвращения из Брюсселя политики в Белграде и Приштине словно забыли о своих обещаниях. Сербия никогда не позволит Косово стать членом ООН, заверил президент Вучич. Премьер-министр Курти поклялся в парламенте в Приштине, что о сербской ассоциации общин с автономией и самоуправлением не может быть и речи, как и о специальной защите сербских культурных ценностей.

Взаимоисключающие позиции

Поведение Курти и Вучича не вызывает ни удивления, ни недоумения, поскольку Косово и Сербия занимают абсолютно несовместимые позиции по косовскому вопросу. Подобно палестинцам и израильтянам на Ближнем Востоке, два народа претендуют на одну и ту же территорию. "Косово - это сердце Сербии", - утверждает Белград, ссылаясь на исторические здания и средневековые поля сражений. Албанцы считают себя автохтонным народом в Косово - и они составляли абсолютное большинство населения там на протяжении веков.

Что еще более важно, особенно в Сербии, вопрос Косово на протяжении десятилетий был самой важной темой всех политических сил. Так, президент Сербии Слободан Милошевич, который впоследствии был признан Международным трибуналом по бывшей Югославии военным преступником, использовал косовский конфликт для своего политического взлета. Позже демократический политик Воислав Коштуница добился того, что претензии Сербии на Косово были закреплены в сербской конституции. Неудивительно, что косовский вопрос также является одним из основных во время правления президента Вучича.

Запад не критикует Вучича

Поскольку Запад утверждает, что нынешний глава Сербии нужен для достижения компромисса с косовскими албанцами, Брюссель воздерживается даже от малейшей критики все более авторитарной системы правления Вучича. Ее ключевыми моментами являются ликвидация всех независимых государственных институтов, инструментализация судебной системы, цензура в СМИ и доминирование в экономической системе верных Вучичу людей.

Президент Сербии Вучич - один из немногих сторонников Путина в Европе Фото: picture-alliance/TASS/M. Metzel

"Мифы прошлого, и особенно миф о том, что Косово - священная сербская земля, только мешают нам думать о сегодняшнем дне", - критикует сербский журналист Милойко Пантич. А оппозиционный обозреватель Деян Илич объясняет: "В течение многих лет Вучич убегает от каких-либо обязательств, живет за счет кризиса и разыгрывает различные спектакли, чтобы ни одна из проблем Сербии не была решена". "Если Вучич урегулирует косовский кризис, он больше не будет нужен", - уверен обозреватель.

Нечто подобное можно наблюдать и со стороны Косово. Глава правительства Курти начинал как студенческий лидер и оппозиционный политик, добиваясь для своей страны независимости от Сербии и равных с ней прав. За эту позицию он провел годы в сербских тюрьмах, и это явно является его политической миссией.

Примирение непримиримых в Охриде

18 марта 2023 года Вучич и Курти снова встретятся при посредничестве ЕС, на этот раз в Охриде в Северной Македонии. Тогда обе стороны должны будут признать, действительно ли они хотят отказаться от своих красных линий - как утверждает Брюссель. Как это будет сделано, пока остается тайной. Вучич, например, должен будет дать зеленый свет на членство Косово во всех международных организациях - и в то же время не позволить Приштине вступить в ООН.

Глава правительства Косово Альбин Курти Фото: Florion Goga/REUTERS

Курти придется разрешить Ассоциацию сербских общин - хотя он против любой институциональной и территориальной формы этой ассоциации и хочет ограничить защиту меньшинств только отдельными людьми. А когда речь заходит об особой защите сербских монастырей и церквей, которой добивается Белград, оппозиция в Косово уже заявляет, что в будущем для посещения этих культурных ценностей нужно будет предъявлять паспорт.

В этой ситуации, очевидно, требуется высокое дипломатическое искусство примирения непримиримых. Исходя из опыта политики Запада на Балканах в последнее десятилетие следует опасаться, что снова будет найден компромисс, в котором каждый сможет найти что-то для себя, но который не решит реальные проблемы.

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