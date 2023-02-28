  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Президент Сербии Александр Вучич, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Косово Альбин Курти
Президент Сербии Александр Вучич, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Косово Альбин Курти Фото: Milos Miskov/AA/picture alliance | Lev Radin/Pacific Press/picture alliance | Erkin Keci/AA/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Сербия и Косово согласились на план нормализации отношений

Даниил Сотников
52 мин. назад

Лидеры двух стран выразили готовность приступить к реализации предложенного ЕС соглашения о нормализации отношений.

https://p.dw.com/p/4O39U

Лидеры Сербии и Косово поддержали предложенное Евросоюзом соглашение "О пути к нормализации отношений", но потребуются дополнительные переговоры в марте, чтобы согласовать все детали его принятия и реализации, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 27 февраля.

"Я рад сообщить, что лидеры Сербии и Косово продемонстрировали ответственный подход и готовность найти решения", - сказал Боррель, подчеркнув, что стороны пока лишь "выразили готовность приступить к реализации соглашения", но для этого "необходимо больше работы" и дальнейшие переговоры. По его словам, обе стороны пообещали не предпринимать односторонних мер, которые могут привести к напряженности и поставить под угрозу заключение соглашения.

Премьер-министр Косово Альбин Курти после переговоров заявил, что был готов подписать соглашение уже 27 февраля, сообщает агентство Reuters. Президент Сербии Александр Вучич возразил, что это нереалистично и что необходимы дальнейшие консультации. "Это долгий, трудный и утомительный процесс", - добавил он. "Я надеялся, что мы сможем договориться о каких-то компромиссах, но господин Курти не был к этому готов", - цитирует Вучича агентство AP.

Президент Сербии Александр Вучич, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Косово Альбин Курти во время переговоров.
Президент Сербии Александр Вучич, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Косово Альбин Курти во время переговоровФото: Virginia Mayo/AP/picture-alliance

ЕС опубликовал секретный план, предложенный Сербии и Косово

После переговоров Боррель сообщил журналистам, что поскольку стороны согласились с текстом соглашения, в ЕС решили опубликовать его. Документ состоит из 11 статей. В нем говорится о том, что стороны договорились "развивать нормальные, добрососедские отношения друг с другом на основе равноправия", "признать свои соответствующие документы и национальные символы", будут "разрешать любые споры между собой исключительно мирными средствами" и не будут блокировать друг друга на пути в Евросоюз.

Кроме того, в тексте соглашения сказано, что Сербия не будет возражать против членства Косово в какой-либо международной организации, а обе стороны "обязуются установить конкретные механизмы и гарантии, чтобы обеспечить надлежащий уровень самоуправления для сербской общины в Косово". Обсуждается также закрепление официального статуса Сербской православной церкви в Косово и обмен постоянными представительствами.

"Это соглашение, прежде всего, для граждан Косово и Сербии, а не для Европейского Союза. В нем говорится, что люди могут свободно перемещаться между Косово и Сербией, используя свои собственные взаимно признаваемые паспорта. Соглашение может открыть новые экономические возможности за счет увеличения финансовой помощи, делового сотрудничества и посредством новых инвестиций в Косово и Сербию", - сказал Боррель.

Смотрите также:

Деревня имени Путина в Сербии

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Демонстрация в Приштине в первую годовщину провозглашения независимости Косово, 17 февраля 2009 г.

15 лет Косово: путь к независимости

15 лет Косово: путь к независимости

В феврале 2008 года парламент в Приштине объявил о независимости Косово. До сих пор Сербия блокирует его полное международное признание - при поддержке России и Китая.
Политика17 февраля 2023 г.
Участники акции протеста против нормализации отношений Сербии и Косово в Белграде, 15 февраля 2023 года

В Сербии задержаны три участника антиправительственной акции

В Сербии задержаны три участника антиправительственной акции

Среди задержанных после митинга националистов в Белграде - лидер крайне правой организации "Народный патруль" Дамьян Кнежевич, имеющий связи с ЧВК "Вагнер".
Политика17 февраля 2023 г.
external

Это настоящий Hard Talk: премьер-министр Сербии Ана Брнабич в интервью DW - Conflict Zone на русском

Это настоящий Hard Talk: премьер-министр Сербии Ана Брнабич в интервью DW - Conflict Zone на русском

Такие интервью - настоящая редкость. Ведущий программы DW Conflict Zone Тим Себастиан задает по-настоящему острые вопросы и не стесняется перебивать свою собеседницу - премьер-министра Сербии Ану Брнабич.
Политика20 ноября 2018 г.26:03 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Раздавленная детская игрушка

Инициатива по поиску детей и другие события 369-го дня войны

Политика5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный белорусский правитель Александр Лукашенко пилит пилой букву "к" в названии IKEA, развернув ее в другую сторону, и говорит по-белорусски: "Есть идея".

Как Лукашенко "Икею" распилил

Как Лукашенко "Икею" распилил

Экономика и бизнес11 ч. назад
Третьяковская галерея

Россией рулит невежественное дно, уверен Андрей Ерофеев

Россией рулит невежественное дно, уверен Андрей Ерофеев

Культура14 ч. назад
Константин Эггерт и Анна Наринская

Анна Наринская: Инертность людей поражает

Анна Наринская: Инертность людей поражает

Политика16 ч. назад
Мануэла Швезиг во время посещения приемного терминала "Северного потока-2" в Лубмине в октябре 2020 года

Почему сожгли налоговую декларацию? Взятка от "Газпрома"?

Почему сожгли налоговую декларацию? Взятка от "Газпрома"?

Экономика и бизнес9 ч. назад
Weißrussland Minsk Blogger Sergej Tichanowskij

Почему Лукашенко боится Тихановского

Почему Лукашенко боится Тихановского

Политика10 ч. назад
Побережье Крыма перед Севастополем (фото из архива)

Сопротивление аннексии Крыма и иные события 368-го дня войны

Сопротивление аннексии Крыма и иные события 368-го дня войны

Конфликты26 февраля 2023 г.
На главную страницу