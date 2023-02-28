Сербия и Косово согласились на план нормализации отношений

Лидеры Сербии и Косово поддержали предложенное Евросоюзом соглашение "О пути к нормализации отношений", но потребуются дополнительные переговоры в марте, чтобы согласовать все детали его принятия и реализации, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 27 февраля.

"Я рад сообщить, что лидеры Сербии и Косово продемонстрировали ответственный подход и готовность найти решения", - сказал Боррель, подчеркнув, что стороны пока лишь "выразили готовность приступить к реализации соглашения", но для этого "необходимо больше работы" и дальнейшие переговоры. По его словам, обе стороны пообещали не предпринимать односторонних мер, которые могут привести к напряженности и поставить под угрозу заключение соглашения.

Премьер-министр Косово Альбин Курти после переговоров заявил, что был готов подписать соглашение уже 27 февраля, сообщает агентство Reuters. Президент Сербии Александр Вучич возразил, что это нереалистично и что необходимы дальнейшие консультации. "Это долгий, трудный и утомительный процесс", - добавил он. "Я надеялся, что мы сможем договориться о каких-то компромиссах, но господин Курти не был к этому готов", - цитирует Вучича агентство AP.

Президент Сербии Александр Вучич, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Косово Альбин Курти во время переговоров Фото: Virginia Mayo/AP/picture-alliance

ЕС опубликовал секретный план, предложенный Сербии и Косово

После переговоров Боррель сообщил журналистам, что поскольку стороны согласились с текстом соглашения, в ЕС решили опубликовать его. Документ состоит из 11 статей. В нем говорится о том, что стороны договорились "развивать нормальные, добрососедские отношения друг с другом на основе равноправия", "признать свои соответствующие документы и национальные символы", будут "разрешать любые споры между собой исключительно мирными средствами" и не будут блокировать друг друга на пути в Евросоюз.

Кроме того, в тексте соглашения сказано, что Сербия не будет возражать против членства Косово в какой-либо международной организации, а обе стороны "обязуются установить конкретные механизмы и гарантии, чтобы обеспечить надлежащий уровень самоуправления для сербской общины в Косово". Обсуждается также закрепление официального статуса Сербской православной церкви в Косово и обмен постоянными представительствами.

"Это соглашение, прежде всего, для граждан Косово и Сербии, а не для Европейского Союза. В нем говорится, что люди могут свободно перемещаться между Косово и Сербией, используя свои собственные взаимно признаваемые паспорта. Соглашение может открыть новые экономические возможности за счет увеличения финансовой помощи, делового сотрудничества и посредством новых инвестиций в Косово и Сербию", - сказал Боррель.

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