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Участники акции протеста против нормализации отношений Сербии и Косово в Белграде, 15 февраля 2023 года
Участники акции протеста против нормализации отношений Сербии и Косово в Белграде, 15 февраля 2023 годаФото: Oliver Bunic/AFP/Getty Images
ПолитикаСербия

В Сербии задержаны три участника антиправительственной акции

Жан Рофе
7 мин. назад

Среди задержанных после митинга националистов в Белграде - лидер крайне правой организации "Народный патруль" Дамьян Кнежевич, имеющий связи с ЧВК "Вагнер".

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Полиция Сербии в четверг, 16 февраля, задержала трех участников антиправительственной акции в Белграде, сообщило министерство внутренних дел республики. Всем троим предъявлены обвинения в призывах к насильственному изменению конституционного строя и незаконном хранении оружия.

В сообщении МВД отмечается, что задержанные "призывали граждан массово собираться в Белграде для насильственного свержения правительства и президента Сербии".

Накануне, 15 февраля, сотни сербских националистов и пророссийских активистов провели в центре Белграда митинг, требуя от властей отказаться от переговоров о нормализации отношений с Косово. Участники акции заявили, что не поддерживают план Запада по Косово, и пригрозили беспорядками в том случае, если власти Сербии примут этот план.

Среди задержанных - радикал Дамьян Кнежевич

Правоохранительные органы обнародовали только инициалы задержанных, в числе которых, судя по всему, оказался один из организаторов акции - лидер крайне правой пророссийской организации "Народный патруль" Дамьян Кнежевич. О задержании Кнежевича и еще двоих его сподвижников сообщается на странице организации в соцсетях.

"Народный патруль" поддерживает вторжение России в Украину и активно занимается преследованием мигрантов на родине. Кнежевич также признает свои связи с российской ЧВК "Вагнер", которая воюет в Украине. Так, в декабре прошлого года он посетил Центр ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге, привезя в подарок флаг Сербии, который до этого использовался в Белграде во время акций в поддержку войны России в Украине.

План урегулирования отношений Белграда и Приштины

Франко-германский план обсуждается в последние месяцы с представителями Белграда и Приштины за закрытыми дверьми. В документе, судя по утечкам в СМИ, нет прямого упоминания о взаимном признании или членстве Косово в ООН. Диалог о нормализации отношений между Сербией и Косово под эгидой ЕС ведется с 2011 года.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Москва по-прежнему привержена сотрудничеству с Белградом и не вмешивается во внутренние дела республики. "Мы решительно осуждаем угрозы, исходящие с митинга", - написал он в Twitter.

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