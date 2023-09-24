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Брюссель осудил атаку на полицейских в Косово

Ольга Лебедева
24 сентября 2023 г.

В результате столкновений вооруженных людей с полицейскими на севере Косово погиб один правоохранитель, еще двое ранены. Боррель призвал расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.

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Вооруженная группа в монастыре Баньска
Вооруженная группа в монастыре БаньскаФото: Office of the Kosovo Government

В Брюсселе осудили атаку на полицейских на севере Косово, в результате которой один сотрудник погиб, еще двое ранены. Европейский Союз "самым решительным образом осуждает отвратительное нападение вооруженной банды на офицеров косовской полиции в Баньске", заявил в воскресенье, 24 сентября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава дипломатии Евросоюза призвал установить все обстоятельства произошедшего и привлечь к ответственности преступников. "Еще больше невинных людей находятся под угрозой из-за продолжающихся боевых действий в окрестностях монастыря Баньска. Эти атаки должны быть немедленно прекращены", - написал далее Боррель. Кроме того, он указал, что служба экстренного реагирования EULEX находится на месте в тесном контакте с властями и миротворческой миссией НАТО KFOR. ЕС и его члены вновь призывают все стороны конфликта принять меры по деэскалации ситуации на севере Косово, отмечается далее в заявлении.

Столкновение с полицейскими на севере Косово

В ночь на 24 сентября на севере Косово произошло нападения на полицейских, в результате один из правоохранителей был убит. Столкновения продолжались еще несколько часов после смерти полицейского, сообщил премьер-министр Косово Альбин Курти. Он обвинил Сербию в поддержке "террористических атак" в населенном преимущественно сербами районе на севере Косово. По его словам, нападение совершили "не менее 30 вооруженных профессионалов, солдат и полицейских", их окружили силы безопасности Косово. Курти продемонстрировал журналистам фотографии вооруженных мужчин, скрывшихся в монастыре и заявил, что они "не являются гражданскими". Он призвал их сдаться.

В Facebook косовский премьер написал, что нападение совершено около 3 часов ночи (04.00 мск) в населенном пункте Баньска в районе города Лепосавич. Убитый полицейский был в звании сержанта. По словам Курти, нападавшие были в масках и с тяжелым оружием. "Организованная преступность при политической, финансовой и материально-технической поддержке официального Белграда нападает на нашу страну", - указал премьер-министр Косово. Президент Сербии Александар Вучич отверг данные обвинения.

По данным полиции, после перестрелки вооруженные люди скрылись в православном монастыре в 15 км от сербской границы. В свою очередь в епархии сообщили, что "люди в масках и на бронетехнике" взломали ворота и ворвались в монастырь Баньска. В это время в православном монастыре находилась "группа паломников" из сербского Нови-Сада, указали в епархии.

В Косово вновь растет напряженность

Косово в 2008 году в одностороннем порядке отделилось от Сербии. Правительство в Белграде не признает независимости Косово и считает его по-прежнему сербской провинцией. Более 90 процентов 1,8-миллионного населения Косово составляют этнические албанцы. В северной части Косово большинство составляют сербы, не признающие правительство в Приштине.

На протяжении последних месяцев на севере Косово вновь растет напряженность. Конфликт обострился после того как правительство в Приштине приняло в мае решение назначить мэрами в четырех северных населенных пунктах этнических албанцев. В ходе последовавших протестов и беспорядков были ранены более 30 солдат миротворческих сил НАТО KFOR.

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