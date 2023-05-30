НАТО отправляет в Косово дополнительный батальон

На фоне протестов на севере Косово НАТО приняла решение отправить в страну дополнительные силы в рамках миротворческой миссии KFOR. Еще один резервный батальон приведен в повышенную готовность.

На фоне возобновившихся протестов на севере Косово НАТО во вторник, 30 мая, приняла решение отправить в регион дополнительные силы в рамках возглавляемой альянсом миротворческой миссии KFOR. Подкрепление будет состоять примерно из 700 военнослужащих, сообщает агентство dpa со ссылкой на собеседников из военных кругов в Брюсселе. На данный момент в рамках миссии KFOR в Косово находится 3800 миротворцев.

В Североатлантическом альянсе сообщили, что первая часть подкрепления в Косово будет переброшена в течение семи дней. На случай, если этого окажется недостаточно, еще одному батальону из оперативного резерва приказано перейти в состояние повышенной боевой готовности.

Увеличение контингента миротворцев необходимо, чтобы обеспечить наличие у KFOR достаточных сил для поддержания безопасности (в Косово. - Ред.) в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН", заявил глава командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе Стюарт Манш.

Протесты сербов возобновились

Ранее 30 мая сотни сербских демонстрантов вновь собрались перед администрацией города Звечан на севере Косово. Накануне их акция протеста в этом городе закончилась столкновениями с силами KFOR, помогавшими косовской полиции охранять здание. В результате пострадали не менее 50 протестующих и 41 миротворец. Евросоюз решительно осудил насилие и призвал стороны к деэскалации конфликта. Аналогичное заявление сделал МИД ФРГ.

Ситуация в Звечане и еще нескольких городах на севере Косово обострилась после того, как в апреле здесь были избраны новые мэры - взамен прежних, этнических сербов, подавших в отставку в знак протеста против политики властей страны. Сербское население бойкотировало, в результате мэрами были избраны представители проалбанских партий. Чтобы не дать им вступить в должность, сербы попытались блокировать административные здания, вступив в столкновения с полицией и силами KFOR.

Президент Сербии Александар Вучич 26 мая привел армию в полную боевую готовность и приказал ей частично выдвинуться к границе с Косово.

Сербско-косовский конфликт

Конфликт между Сербией и Косово обострился в июле 2022 года. Тогда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады, после чего власти Косово отложили введение новых правил. Тем не менее столкновения продолжались вплоть до декабря 2022 года.

В конце 2022-го Косово официально подало заявку на вступление в Евросоюз. Сербия поступила аналогичным образом в 2009 году. По данным СМИ, Запад дал обеим странам понять, что их перспективы евроинтеграции прямо связаны с успехом в урегулировании конфликта.

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