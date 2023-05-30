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Протестующие сербы атакуют силы KFOR в Звечане
Протестующие сербы атакуют силы KFOR в ЗвечанеФото: Laura Hasani/REUTERS
ПолитикаКосово

Евросоюз осудил насилие в Косово и призвал к деэскалации

Олег Соколенко
32 мин. назад

Глава дипломатии Евросоюза Боррель назвал шокирующими столкновения в Звечане, при которых пострадали миротворцы KFOR. Брюссель призвал стороны к немедленной деэскалации.

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Евросоюз "самым решительным образом" осуждает "шокирующее насилие" в городе Звечан на севере Косово. Об этом написал в Twitter ночь на вторник, 30 мая, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Акты насилия, совершенные против сил KFOR (возглавляемой НАТО международной миротворческой миссии. - Ред.), представителей медиа, гражданских лиц и полицейских, абсолютно недопустимы", - подчеркнул он.

"ЕС призывает власти Косово и протестующих к немедленной и безоговорочной деэскалации ситуации. Мы ожидаем, что стороны будут действовать ответственно и немедленно найдут политическое решение с помощью диалога", - написал далее Боррель.

Несколькими часами ранее министерство иностранных дел Германии также призвало к снижению напряженности на севере Косово, назвав акты насилия, происходящие в Звечане и других городах, "неприемлемыми". Берлин призвал Белград и Приштину вступить в переговоры для деэскалации обстановки и реализации соглашений о нормализации отношений, достигнутых в феврале и марте под эгидой ЕС.

В Косово пострадали 25 миротворцев

Накануне стало известно, что в результате нападений групп этнических сербов на административные здания на севере Косово пострадали не менее 50 протестующих и около 25 представителей миротворческой миссии KFOR. Дополнительные силы KFOR отправлены на север республики - в том числе, в городе Звечан, где 26 мая сербы атаковали полицию, сопровождавшую нового мэра-албанца в здание муниципалитета. Косовские стражи порядка применили против протестующих слезоточивый газ. Силы KFOR продолжат помогать полиции охранять административное здание.

Мэры нескольких городов на населенном преимущественно сербами севере Косово в конце 2022 года подали в отставку в знак протеста против политики властей страны. В апреле прошли выборы, которые сербское население бойкотировало - в результате мэрами городов были избраны представители проалбанских партий. Чтобы не дать им вступить в должность, сербы попытались блокировать административные здания, вступив в столкновения с полицией. Президент Сербии Александар Вучич 26 мая привел армию в полную боевую готовность и выдвинул несколько подразделений к границе с Косово.

Обострение конфликта между Сербией и Косово

Конфликт Сербии и Косово обострился в июле 2022 года, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады, после чего власти Косово отложили введение новых правил. Тем не менее столкновения продолжались вплоть до декабря 2022 года.

В конце 2022-го Косово официально подало заявку на вступление в Евросоюз. Сербия сделала это еще в 2009 году. По данным СМИ, Запад дал обеим странам понять, что их перспективы евроинтеграции напрямую зависят от успехов в урегулировании конфликта.

Смотрите также:

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